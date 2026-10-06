Kolmapäeval on oodata päikeselist päeva

Kui sügis on olnud senini võrdlemisi märg ja kohati ka udune, on kolmapäeval oodata vahelduseks päikeselist päeva.

Saabuval ööl on taevas valdavalt selge. Puhub edela- ja lääne-, saartel ja looderannikul lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 ning põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhusooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 14 kraadi.

Hommikul on laialdaselt selge ja sajuta ilm. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9 põhjarannikul loodest iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 13 kraadi.

Päev tuleb päikesepaisteline. Õhtul lisandub lääne poolt küll pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänetuul kiirusega 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhtu poole läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Neljapäeval on pilvisus vähene ja vahelduv. Öösel ja hommikul on udu ning õhtul lähenevad saartele sajupilved. Tuul tõuseb, paisudes reedel tugevaks. Mõnel pool rannikul küündivad tuuleiilid 27 meetrini sekundis. Pilvisus reedel tiheneb ning paljudes kohtades sajab vihma. Kui neljapäeval on sooja veel keskmiselt 15, siis reedel vaid 12 kraadi. Nädalavahetus tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool rabistab vihma. Tuul tasapisi nõrgeneb ning sooja on keskmiselt 12, pühapäeval 13 kraadi.