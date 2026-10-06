Saksa võimud vahistasid endise luurejuhi kahtlustatuna riigireetmises

Saksamaa välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaažis, riigireetmises ja välisriigi esindajale salastatud teabe hankimises, teatas Saksa föderaalprokuratuur teisipäeval. Kommentaatorite hinnangul võib tegemist olla Saksamaa sajandi suurima spionaažiskandaaliga.

Politsei pidas WDR-i, NDR-i ja Süddeutsche Zeitungi andmetel Saksamaa välisluureteenistuse BND endine juhi kinni teisipäeva varahommikul tema kodus Saksamaa lääneosas Münsteri linna lähedal Nordwardes.

Hanning juhtis agentuuri 1998. aasta detsembrist kuni 2005. aasta novembrini, seejärel siirdus ta Saksamaa siseministeeriumi, kus töötas riigisekretärina kuni 2009. aasta novembrini.

Föderaalprokuratuuri teatel esitatakse talle muu hulgas süüdistused riigivastases spionaažis, riigisaladuse avaldamises, riigireetmise katses ja salateenistuse agendina tegutsemises.

Teates lisati, et kinni peeti ka BND endine kõrge ametnik, keda kahtlustatakse Hanningule enam kui kümne aasta jooksul sadade salastatud dokumentide edastamises raha eest.

Uudist vahendanud väljaande Deutsche Welle poliitikatoimetaja Michaela Küfner, kes kajastas vahistamist valitsuse pressibriifingult, kirjeldas juhtumit kui Saksamaa sajandi suurimat spionaažiskandaali, mis hakkab reaalajas lahti rulluma.

Prokuratuuri teatel korraldasid võimud läbiotsimisi mõlema kahtlustatava kinnistutel ning Berliinis.

Hanningu väidetav kaasosaline, kelle nimeks on Saksamaa privaatsusseaduste kohaselt avaldatud vaid Manfred D., võeti vahi alla Baierimaal. Ajal, mil Hanning juhtis BND-d, töötas D. tema kabinetiülemana. Hiljem töötas ta Hanningu alluvuses ka siseministeeriumis kuni 2009. aastani.

Talle esitatakse süüdistus riigireetmise katsele kaasaaitamises ning riigivastases spionaažis.

Föderaalprokuratuuri väitel leppisid kaks meest oma koostöökorralduses kokku 2010. aastal.

Aastatel 2012 kuni 2026. aasta märtsini töötas D. mitme järjestikuse BND juhi kabinetiülemana, mistõttu oli tal prokuratuuri teatel juurdepääs suurele hulgale salastatud dokumentidele.

Prokuratuuri teatel arvatakse, et D. andis Hanningule kuni vähemalt 2022. aasta keskpaigani umbes 2000 dokumenti, sealhulgas salastatud materjale.

Bild kirjutas, et uurimine algatati pärast väidetava luureinfo lekke avastamist. Tegemist oli kantsleriametile mõeldud luureraportitega.