Täismahus: viie hukkunuga kopteriõnnetuse uurimisraport

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17. mail 2025 olid kaks helikopterit teel Tallinnast Soome Piikajärvi lennuväljale. Mõlemad helikopterid alustasid lendu linnahalli helikopteriväljakult kell 11.17.

Helikopterid lendasid koos ja põrkasid kokku Eura lennuvälja lähedal kell 12.34 umbes 200 meetri kõrgusel. Kopterid said kokkupõrkes vigastusi, mis muutsid õhusõidukid lennukõlbmatuks, ja kopterid kukkusid metsa. Kõik viis helikopterites olnud inimest hukkusid kokkupõrkes.

Hukkunute seas olid ärimehed Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant, samuti viimase abikaasa.