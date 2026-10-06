Sõja 1686. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskva regioonile

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 6. oktoobril kell 22.50:

- Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskva regioonile;

- Õhurünnakutes Moskva oblastile suri üks ja sai vigastada kuus inimest;

- Brovdi sõnul suudavad Ukraina drooniväed tappa üha rohkem Vene sõdureid;

- Ukraina kasutab Vene droonide allatulistamiseks edukalt Türgi süsteeme;

- Rubio: USA ei too Venemaa ähvarduste pärast diplomaate Kiievist ära;

- Venemaa õhurünnak Harkivile nõudis kuus inimelu;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1540 sõdurit;

- Ukraina ründas Vene naftatankerit Sotši lähedal.

Venemaal Sotši lähistel põleb suur naftatanker

Sotsiaalmeediakanalid jagavad videolõiku, millel on näha, kuidas Lõuna-Venemaal Sotši lähistel põleb suur naftatanker.

The burning crude oil tanker caused a huge smoke cloud right over Sochi, Russia. Incoming news claim that the tanker was struck by an USV. https://t.co/dvbvwZxyHG — (((Tendar))) (@Tendar) October 6, 2026

Brovdi sõnul suudavad Ukraina drooniväed tappa üha rohkem Vene sõdureid

Ukraina droonivägede ülem Robert "Madjar" Brovdi ütles, et Ukraina droonirünnakutega seotud Vene sõdurite hukkunute ja haavatute arv kasvas oktoobri esimese viie päeva jooksul märgatavalt võrreldes augusti ja septembriga.

1.–5. oktoobrini registreerisid Ukraina drooniväed enda andmetel 2699 Vene sõduri hukkumise või haavatasaamise, septembri samal perioodil oli see näitaja 1931 ja augustis 1529.

Kõige suurem kasv toimus Donetski oblastis Dobropillja–Pokrovski suunal, kus Ukraina drooniväed registreerisid oktoobri esimese viie päevaga 1268 hukkunut või haavatut. Septembris oli samal ajavahemikul see näitaja 884 ja augustis 664, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskva regioonile

Ukraina korraldas ööl vastu teisipäeva sadade droonidega suure õhurünnaku Venemaa Moskva oblastis, tabades regioonis suurimat naftabaasi.

Seirekanali Exilenova Plus andmetel sisenesid droonid regiooni üheaegselt erinevatest suundadest ja mitmes laines, vahendas sõjasündmusi kajastavate seirekanalite infot väljaanne The Kyiv Independent. Rünnaku ajal hakkas tööle piirkonna õhutõrje.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas teisipäeva varahommikul 81 drooni kahjutukstegemisest nende lähenemisel pealinnale. Tema hilisema teate kohaselt saatis Ukraina öösel Moskva oblasti suunas 650 drooni, millest Vene õhukaitse tulistas alla vähemalt 105 drooni.

"Allakukkumiskohtades töötavad päästeteenistuse spetsialistid," märkis Sobjanin.

Hiljem laekunud info kohaselt oli õhurünnaku üks sihtmärk suure naftarajatis Moskva oblastis, märkis The Kyiv Independent. Seirekanali Exilenova Plus andmetel tabas Ukraina droon ühtlasi Konstantinovo küla lähedal asuvat Volodarski naftarajatise tootmis- ja dispetšerkeskust.

Volodarsk: the Volodarsk oil pipeline dispatch station (LPDS) is on fire following an attack. https://t.co/7PtHKDChGf — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 6, 2026

Moskva kesklinnast umbes 40 kilomeetri kaugusel asuvast Konstantinovost pärit pealtnägijate kaadritelt võis näha, kuidas Volodarski lineaarsest tootmis- ja dispetšerpunktist tõusevad välja leegid ja paks suits. Rajatis asub Ukraina piirist umbes 450 kilomeetri kaugusel.

Константиново, линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Володарская" продолжает гореть. По сообщениям местных жителей, горят два резервуара. https://t.co/k36EmqbtzL — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) October 6, 2026

Väidetavalt on tegemist on Moskva oblasti suurima naftabaasi ja olulise naftatoodete torutranspordi sõlmpunktiga. See on naftajuhtmete kaudu ühendatud Rjazani ja Moskva naftatöötlemistehastega ning Moskva oblasti peamiste lennujaamadega – Vnukovo, Šeremetjevo ja Domodedovoga. Keskuse aastane läbilaskevõime ületab 3 miljonit tonni.

Vene uudisteagetuur Interfax teatas, et Moskva regiooni lennujaamad Vnukovo, Domodedovo, Šeremetjevo ja Žukovski ei võtnud öösel lennukeid vastu ega saatnud neid teele.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaa sisemaal ja okupeeritud aladel, mille eesmärgiks on vähendada Moskva võimekust sõjapidamist jätkata.

Kaitseministeerium teatas nädalavahetusel, et Ukraina rünnakute tagajärjel on rivist välja löödud vähemalt 51 protsenti Venemaa naftatöötlemisvõimsusest.

Samal ajal jätkab Venemaa ulatuslikke õhurünnakuid Ukraina linnade ja tsiviiltaristu vastu.

Venemaa ründas Kiievit taas esmaspäeva hilisõhtul, kui kohapeal viibiva ajakirjaniku teatel kukkusid õhutõrje poolt alla tulistatud drooni rusud linna Petšerski linnaosa elamupiirkonda, kus süütasid põlema mitu sõidukit.

Õhurünnakutes Moskva oblastile suri üks ja sai vigastada kuus inimest

Moskva oblastit ööl vastu teisipäeva tabanud droonirünnakutes hukkus üks inimene ja veel kuus sai vigastada, teatas oblasti kuberner Andrei Vorobjov teisipäeva hommikul.

"Esialgsetel andmetel sai vigastada kuus inimest. Pokrovskojes toimetati haiglasse mees, kellel olid killuhaavad. Istras viidi haiglasse kaks Jadromino ja Gorki elanikku, kellest üks vajab operatsiooni," kirjutas Vorobjov sotsiaalmeediaplatvormil Max.

Lisaks vajasid arstiabi kolm inimest Domodedovo linnaringkonda kuuluvas Ljahhovo külas.

"Kahjuks on ka üks hukkunu. Solnetšnogorski linnaringkonna Radumlja asulas hukkus rünnaku tagajärjel 20-aastane mees," teatas kuberner.

Droonirünnaku tagajärgede likvideerimine jätkub ning elanikele osutatakse vajalikku abi, lisas Vorobjov.

Ukraina kasutab Vene droonide allatulistamiseks edukalt Türgi süsteeme

Ukraina otsib aktiivselt õhutõrjesüsteeme, millega kaitsta riiki Venemaa õhurünnakute eest ja selleks osteti Türgist väike arv õhutõrjesüsteeme Korkut, mis osutusid edukaks, teatas esmaspäeval meediakanal Middle East Eye oma allikatele viidates.

Ukrainlaste uudisteagentuuri Unian vahendatud artiklis märgitakse, et väidetavalt tulistavad süsteemid edukalt alla Vene droone.

Väljaanne tsiteeris nimetuks jäänud Ukraina ametniku sõnu nende relvade tõhususe kohta Venemaa õhurünnakute tõrjumisel. Ukraina ametnik märkis, et alguses oli kasutamisega teatud probleeme, kuid see ei olnud midagi sellist, mida poleks saanud lahendada väiksemate kohandustega.

Allikas lisas, et hind vastab õhutõrjesüsteemi võimekusele ja seetõttu on Ukraina huvitatud edasistest ostudest.

Väljaande andmetel sisaldab üks süsteem kolme õhutõrjekahurit ja üht juhtimispunkti. Huvitaval kombel kasutab relv väljaande andmetel FPV-droonide ja fiiberoptiliste droonide vastu 25 millimeetrist moona, mis võib viidata konkreetsele versioonile.

Väljaanne Defense Express märkis, et tõepoolest on olemas süsteem Korkut 100/25 SB, mida esitleti aasta tagasi. See on varustatud 25 millimeetrise kiirlaskekahuriga ja kasutab spetsiaalset õhus plahvatavat tarkmoona ATOM.

Relv kujutab endast moodulit, mida saab paigaldada erinevatele platvormidele, muuseas näiteks ka soomusmasinatele.

Väljaande hinnangul on alust arvata, et Ukrainale võidi üle anda just Korkut 100/25 SB, mille laskekaugus on üle ühe kilomeetri ja laskekiirus 600 lasku minutis.

Tuvastamiseks ja sihtimiseks on süsteemile paigaldatud AESA-radarid, termokaamerad, laserkaugusmõõtja ning tehisintellektil põhinevad programmid.

Rubio: USA ei too Venemaa ähvarduste pärast diplomaate Kiievist ära

Ameerika Ühendriigid ei plaani praegu oma diplomaate Kiievist ära tuua, kuigi Venemaa jätkab õhurünnakuid Ukraina pealinnale ja soovitas välisdiplomaatidel sealt lahkuda, ütles USA välisminister Marco Rubio esmaspäeval ajakirjanikele.

"Vaadake, meil on seal saatkond ja me otsustame ise, kas neil on seal turvaline viibida või mitte," ütles Rubio Andrewsi ühendbaasis.

"Kui tekib oht, millele peame oma hinnangul reageerima kohaloleku muutmisega, siis me ka teeme seda. Seni pole me seda seal teinud," jätkas minister.

Mõni päev varem teatas Ukraina välisministeerium, et ükski välisriigi diplomaatiline esindus pole Kiievit ümberpaiknemise plaanidest teavitanud.

"Kui mõni diplomaatiline esindus plaanib ümber paikneda, siis nad teavitavad meid. Selline on kehtestatud kord," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Heorhi Tõhhõi.

Rubio sõnul on Venemaa juba kuid hoiatanud, et diplomaadid peaksid lahkuma

"Nad on diplomaate lahkuma hoiatanud juba kuid ja ma ei usu, et kellegi jaoks on üllatus, et Kiiev on rünnaku all. Ma arvan, et seda mõistetakse hästi. Me analüüsime iga päev kõikide oma diplomaatiliste esinduste turvalisust maailmas," seletas minister.

Venemaa on sõjategevuse käigus jätkanud ulatuslikke õhurünnakuid Kiievi ja teiste Ukraina linnade vastu.

Linnapea Vitali Klõtško sõnul tabas Venemaa pühapäeva hommikul drooniga ka üle Dnipro jõe viiva Kiievi Põhjasilla sõiduteed, kus vigastada sai kaks inimest. Rünnak märkis neljandat järjestikust päeva, mil Venemaa rünnakud Kiievis olid suunatud peamiste sildade, sealhulgas Lõunasilla pihta.

Venemaa õhurünnak Harkivile nõudis kuus inimelu

Esmaspäeval hukkus Venemaa liugpommide rünnakus Harkivile kuus inimest, teatas oblasti kuberner Oleh Sõnehubov. Veel 59 inimest sai vigastada.

"Vene juhitavate lennukipommide rünnakus hukkunute arv tõusis Harkivis viieni," ajakohastas Sõnehubov ühismeediapostituses esmaspäeva õhtul varasemaid teateid.

Teisipäeva hommiul edastas ta, et rusudest leiti otsingu- ja päästetööde käigus ka kuuenda ohvri kehaosi. "Vaenlase õhurünnaku tagajärjel sai Harkivis kokku surma kuus ja haavata veel 59 inimest," teatas tas.

Esmaspäevastes rünnakutes kasutati vähemalt kolme juhitavat lennukipommi, mis tabasid korterelamut ja tööstuspiirkonda.

Sõnehubovi teatel süttisid Vene õhulöökide tagajärjel laohooned ja kahjustada said elumajad. Ta jagas pilte, mis kujutasid suurest, osaliselt sisse varisenud katusega hoonest tõusvat suitsu.

Ukraina suuruselt teine linn Harkiv asub Venemaa piiri lähedal ning on alates Moskva sissetungist 2022. aasta veebruaris olnud pideva suurtüki- ja droonirünnakute all.

Tsiviiltaristu sihtimist eitav Moskva on Ukraina linnu viimastel nädalatel üha jõulisemalt rünnanud.

Venemaa rünnakud Kiievi võtmetähtsusega taristule, sealhulgas sildadele, on viimastel päevadel häirinud pealinna liiklust.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1540 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 544 260 (+1540);

- tankid 12 396 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 25 494 (+7);

- suurtükisüsteemid 50 785 (+52);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2184 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1688 (+0);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 2866 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 549 986 (+1891);

- tiibraketid 5126 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 158 551 (+566);

- eritehnika 4795 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina ründas Vene naftatankerit Sotši lähedal

Venemaa transpordiministeeriumi teatel ründasid droonikaatrid Sotši ranniku lähedal Aframaxi tüüpi naftatankerit Rio.

Varem teatasid Venemaa Telegrami kanalid laeval puhkenud ulatuslikust tulekahjust. Internetis levisid videod, millel on näha tohutut suitsupilve ning vees põlevat naftat.

Krasnodari krai operatiivstaap avaldas oma Telegrami kanalil transpordiministeeriumi teatele tuginedes, et "Libeerias registreeritud naftalaeva ründasid droonikaatrid".

Sotši linnapea Andrei Prošunin teatas, et linna operatiivstaap otsustas sulgeda inimestele juurdepääsu rannapromenaadidele ja randadele.

Ukraina võimud ei ole tankeri ründamise teadet veel kommenteerinud.