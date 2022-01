Ukraina kohus külmutas Porošenko varad

Kohus langetas otsuse seoses uurimisega, mis puudutab Porošenko väidetavat riigireetmist, vahendas Reuters.

"Kohus otsustas arestida kahtlusaluse vara, mis omandiõigusega temale kuulub," seisab prokuratuuri teates.

Prokuratuur on väitnud, et Porošenko oli seotud Venemaa toetatud separatistide rahastamises 2014. kuni 2015. aastal Ida-Ukrainas. Porošenko on neid väiteid eitanud.

Detsembris esitasid prokurörid Ukraina kohule taotluse Porošenko kinnipidamiseks ning miljardigrivnase (32 154 eurot) kautsjoni määramiseks.

Porošenko on Ukraina üks rikkamatest kodanikest. Ta pole olnud Ukrainas detsembri lõpust alates ning ei ole kohtuotsust kommenteerinud. Ta on varem öelnud, et plaanib Ukrainasse naasta 17. jaanuaril.

Porošenko lähedased on öelnud, et varade külmutamine on praeguse presidendi Volodõmõr Zelenskõi isiklik kättemaks.