Ukraina ekspresident Porošenko viidi koroonaviiruse tõttu haiglasse

"Täna võitlevad COVID-19-ga minu mees ja meie tütar," ütles Marina Porošenko videopöördumises, mis postitati ekspresidendi erakonna Euroopa solidaarsus Facebooki kontole.

"Hoolimata sellest, et minu mehel on kahepoolne kopsupõletik, on tal tugev tahtejõud ja näitab seda võitluses haigusega. Ta järgib täpselt ettekirjutatud ravi," lisas Marina Porošenko.

Ta kritiseeris ka olukorda haiglates, öeldes, et koroonahaigetele ei jagu voodikohti, hingamisaparaate ega reanimatsiooniseadmeid.

"Seepärast ma palun igaüht: kasutage maske ja hoidke sotsiaalset vahemaad."

Petro Porošenko teatas 29. septembril, et ta on haigestunud COVID-19-sse.