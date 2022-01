Ühendkuningriigi õukond avaldas kuninganna trooniaastapäeva kava

Buckinghami palee on avaldanud kuninganna 70. trooniaastapäeva pidustuste kava. Muuhulgas on välja kuulutatud võistlused uue pudingi leidmiseks kuninganna pikaajalise troonilpüsimise tähistamiseks.

Ühendkuningriigi parlamendi konservatiividest liikmed on välja pakkunud, et kuninganna 70. valitsusaasta puhul võiks avalik-õiguslik ringhääling BBC lõpetada iga päeva riigihümni "God Save the Queen" mängimisega.

"Loodame, et ministrid astuvad vajalikud sammud, et hümn kõlaks igal õhtul, enne kui BBC kõik kanalid ööpäevaringsele uudistekanalile lülitatakse," öeldakse parlamendiliikmete avalduses.

Kava kohaselt tipnevad pidustused juuni esimesel nädalavahetusel. Just siis kuulutatakse välja ka kuninganna aastapäevapudingi võistluse võitja.

Aastapäeva puhul ilmub kuninglik perekond Buckinghami palee rõdule. Samuti võtab kuninganna osa tänujumalateenistusest püha Pauluse katedraalis.

Pidustusi on plaanis üle terve riigi, peamiselt koonduvad need siiski kuningapaleede ümbrusse, Buckinghami palee juurde Londonis, Windsori lossi juurde Londoni lähedal ja Holyroodi palee juurde Šotimaal.

Kuninganna trooniaastapäeva kavatsevad tähistada ka Austraalia ja teised riigid, mille riigipea Elisabeth II ametlikult on.