Ühendkuningriigis tähistatakse Elizabeth II 70. valitsemisaastat

Selle aasta 6. veebruaril sai kuninganna Elizabeth II-st esimene Briti monarh, kes on võimul olnud 70 aastat.

Erakordse sündmuse puhul on Ühendkuningriigis neljapäevast kuni nädalavahetuseni välja kuulutatud riiklik püha, vahendab CNN.

Neljapäeval peeti kuninganna sünnipäeva auks sõjaväeparaad. Monarhiks saades oli Elisabeth 25-aastane, praegu on ta 96-aastane. Troonipärimise järjekorras järgmine on tema poeg prints Charles, kes on 73-aastane.

Ametlikul rõdutervitusel ei osale prints Andrew ega prints Harry ja tema abikaasa Meghan. Eelmine kuu otsustati, et üritusest võtavad osa ainult need kuningapere liikmed, kes täidavad täiel määral esindusfunktsioone, teatas BBC.