Euroopa ravimiamet: korduvad tõhustusdoosid pole jätkusuutlik lahendus

Kuigi lisatõhustusdoosid võivad olla osa riikide varuplaanist koroonaviiruse leviku vastu võitlemisel, siis korduvad kaitsesüstid lühikese aja tagant ei ole jätkusuutlik pikaaegne strateegia, ütles EMA vaktsiinistrateegia juht Marco Cavaleri.

Cavaleri sõnul võib iga nelja kuu tagant saadav tõhustusdoos hüpoteetiliselt olla risk inimeste immuunsüsteemile ja põhjustada väsimust.

Cavaleri lisas, et enne strateegiliste otsuste tegemist on vaja rohkem teavet omikroni variandi kohta. See puudutab ka spetsiaalset omikroni tüve vastast vaktsiini, märkis ta.

EMA teatel on nad arutamas ravimitootjatega, kas on vaja täiustatud koroonavaktsiini.