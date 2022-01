Maimets: vana kuri delta on meil ikkagi olemas

Maimets rääkis ERR-ile, et prognoosi kohaselt näeb ka Eestis mitmeid tuhandeid koroonaviirusesse nakatunud inimesi ühe päeva jooksul sarnaselt paljude teiste Euroopa riikidega.

Maimets nõustus võimalusega, et paari kuu jooksul põevad omikroni tüvega koroonaviiruse läbi pooled eurooplased ja ka Eestis võivad olla sarnased arengud: "Aga me peame küsima, mida see põdemine tähendab."

"Teame väga hästi, et inimesed, kes on vaktsineeritud, põevad oluliselt vähem, tihti isegi märkamatute sümptomitega. Me teame Krista Fischeri andmetest, et tõhustusdoosi saanud inimestel on 25 korda väiksem tõenäosus haiglasse sattuda. Ilmselt ongi nii, et nende jaoks, kes on korralikult vaktsineeritud, on tegemist väikse külmetushaigusega, ja teiste jaoks võib olla väga tõsine."

Maimets kinnitas, et diskussioonid, kas lubada negatiivse testitulemuse alusel osaleda inimesel osaleda üritusel, käivad, aga suhtus ideesse mõningase skeptilisusega: "Ühest küljest testimine tõepoolest näitab seda, et sel hetkel inimene ei ole nakataja, teisest küljest see inimene, kui ta läheb üritusele tõendiga, siis on ta ise ohus."

Maimets täpsustas, et kui vaktsineerimata inimesed haigestuvad, siis see võib tõsta koormust haiglaravile. Samas saab nii Lõuna-Aafrika kui Ühendkuningriigi näitel öelda, et ehkki nakatumine kasvab, siis koormus haiglaravile ei ole eriti tõusnud.

Lisaks toonitas Maimets, et ei tohi unustada, et kuigi omikorni tüvi osakaal üha kasvab, siis viiendik juhtudest on seotud endiselt ka delta tüvega: "See vana kuri delta, mis läheb kopsudeni välja, on meil ikkagi olemas."

"See tähendab, et kui meil on 2000 nakatunut päevas, siis neist 400 on delta ja seda on päris palju."