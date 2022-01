Omikroni tüve kiire levik ähvardab halvata normaalset elu

Paar tuhat nakatunut päevas, mis eelmisel sügisel oli hirmutavalt suur number, on sel nädalal saanud igapäevaseks statistikaks ning viimaste prognooside järgi võib Eestis nakatumine küündida varsti 6000 inimeseni päevas. Koos nakatunutega peaksid koju jääma ka vaktsineerimata lähikontaktsed ehk suur hulk inimesi jääks töölt kõrvale, vahendas Aktuaalne kaamera".

Selveri kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul tuli Laagri Selveri kulinaarialett eelmisel nädalal mõneks päevaks sulgeda, sest rivis oli sel ajal vaid üks inimene. Poode pole seni veel vaja olnud sulgeda, aga must stsenaarium on olemas ja käiku võib see minna mõnes väiksemas kohas.

"Tallinnas on väga lihtne, sest meil on poode palju, me saame personali ümber mängida. Keerulisem on see piirkondades, kus peale ühe poe lähiraadiuses teisi poode pole," selgitas ta "Aktuaalsele kaamerale".

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul on praegu laual arutelud, kuidas suure nakatumise ajal tagada ühiskonna normaalne toimimine.

"Kui meil näiteks elutähtsa teenuse tagajatel tekivad sümptomid, aga samas nad on töövõimelised, nad on võimelised mingeid teenuseid tagama, siis see on koht, kus võiks kaaluda, et need inimesed saaksid oma teenuse osutatud," rääkis Sepp.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik on on selle suhtes ettevaatlik. "Esimese hooga selliseid lahendusi me pole valitsuses toetanud just seetõttu, et iga selline nakkussümptomitega inimese tööle minek tähendab täiendavat nakkusriski," sõnas ta.

Ministri hinnangul on praegu asutused võimelised toimima nii, et nakatunud püsivad kodus ning tänu vaktsineeritusele laiaulatuslikke toimepidevushäireid ei tohiks ette tulla.

"Kui me näeme, et viiruse levik siiski edasi väga kiirelt kasvab, tuleb vaadata ka neid reegleid üle, aga minu esimene eeslistus on seda mitte teha," ütles ta.

Üht-teist juba on tehtud. Vaktsineerimata lähikontaktsete karantiini lühendati juba seitsme päevani. Omikroni haiguskulg on delta omast leebem ja nii paljudel haigusnähud puuduvad, sel juhul on perearstil õigus haigusleht varakult lõpetada.

"See sõltub selle patsiendi anamneesist. Kui tõesti neid sümptomeid pole ja neid ei tekigi, siis perearstil on õigus haigusleht lõpetada. /.../ Juhis on selline, et kui pole olnud kolm päeva ägedale haigusele viitavaid sümptomeid, siis võib haiguslehe lõpetada," selgitas Sepp.