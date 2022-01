Venemaa valmistub omikroni tüve hüppeliseks kasvuks

Lääne-Euroopa ja Ameerika Ühendriikidega võrreldes on Venemaal olnud omikroni levik aeglasem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Golikova sõnul valmistutakse aga nakkuse arvu hüppeliseks suurenemiseks.

Reutersi andmetel on Venemaal surnud enam kui 666 000 koroonaga nakatunut. Suurem on see number vaid USA-s.

"Me näeme, mis maailmas toimub, nagu ma alguses rääkisin ja nagu Tatjana Aleksandrovna just praegu mainis. See räägib sellest, et meil on vähemasti paar nädalat aega valmistuda. On ilmselgeid asju, millega ei ole võimalik midagi ette võtta. See on inimestevaheline suhtlus, sõidud välismaale, sealhulgas ka raske epidemioloogilise olukorraga riikidesse. Seetõttu peame selleks valmis olema," ütles Venemaa president Vladimir Putin.