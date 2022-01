Peipsi toidutänaval toimus Pöörane Täiskuuöösööming

Nii suurt liikumist peipsiäärsete külade vahel ei ole kohalike sõnul talvisel pimedaajal ajal ammu nähtud. Piirkonnale omased kalatoidud, pirukad ja muud hõrgutised meelitasid õhtusel ajal kuuvalguses välja külastajaid nii lähiümbrusest kui ka kaugemalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui enamus kohti kostitab oma inimesi taluõuel, siis mõni kasutab ära ka võimalust tulla jäätunud peipsi järvele ja on oma köögi keset järve püsti pannud.



Festivali korraldaja Triinu Akkermanni sõnul tekkis talvise söömingu idee juba kaks aastat tagasi, kuid jõudis nüüd tegudeni.

"Sai paika pandud, et see on jaanuaris ja et see on väljas. Väljas on ägedam, tekkis täiskuuöö võimalus ja tegelikult kogu peipsiäär tähistab seda vana uut aastat ka, nii et kõik jooksis omale kohale," rääkis Akkermann.

Külastajad ütlesid, et sai juua kohvi ja süüa kalakotlette ning kuulata ka muusikat. Külastajate sõnul võiks sööminguid rohkemgi olla. Korraldaja sõnul ongi selline plaan täiesti olemas.