Riigikogul ei õnnestunud töönädala päevakorda kinnitada

Esmaspäeval ei õnnestunud kinnitada riigikogu töönädala päevakorda, sest ettepaneku poolt oli 46 ja vastu samuti 46 saadikut.

Seoses tekkinud olukorraga võttis riigikogu esimees Lauri Hussar 15 minutit vaheaega, et juhatusega arutada, kuidas edasi minna.

Hääletamisele eelnesid saadikute sõnavõtud, kus nad pahandasid selle üle, et peaminister ei vasta seadusest tuleneva aja jooksul saadikute arupärimistele.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et opositsiooni ärritas see, et koalitsioon takistas riigikaitse teemalise uurimiskomisjoni moodustamist, pannes selle päevakorras kümnendaks punktiks.

"Koalitsioon oli ta pannud kuskile kolmapäeva öösse. Sotsiaaldemokraadid tegid ettepaneku see algusesse tõsta," ütles Läänemets.

"Enamus riigikogu saalist arvas, et see on sedavõrd oluline asi Eesti jaoks, et ta peaks olema päevakorra esimene punkt. Ja kuna seda ei tehtud, siis ei olnud piisavalt palju inimesi saalis, kes võiks päevakorra kinnitamist toetada," lausus Läänemets.

Pärast päevakorra kinnitamise läbikukkumist arutas teemat riigikogu vanematekogu ja otsustas, et uurimiskomisjoni loomine tõstetakse kolmapäevaks esimeseks punktiks.

Riigikogu saal kogunes seejärel uuesti ja sedakorda uut päevakorda hääletama. Poolt oli 87, vastu oli üks saadik.