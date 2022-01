Riia muuseumis saab näha haruldast RAF-i väikebussi

See RAF 977V Latvija on ainus, mis rohkem kui 60 aastat tagasi Riias peamiselt käsitsi valmistatud esimesest väikebusside põlvkonnast ehk sinna kuuluvast viiest mudelist alles on. Selliseid busse tehti ühe aasta vältel 1200 ja tõenäoliselt jõudis üks neist Genfis toimunud autonäitusele. Just sealt võis alata RAF-i teekond teisele poole maakera, kuid kindel see pole.

"Ootasime poolteist aastat – nii kaua kestis sõiduki teekond Tšiilist Lätti. Selle jooksul tuli lahendada palju transpordiga seotud probleeme, isegi praam jäi kanalisse kinni. Ka koroonaviirusel on siin oma osa," rääkis Riia motomuuseumi asejuht Agris Šmits.

Lätti ehk koju tagasi toimetatud RAF-il on veel Tšiili numbrimärgidki küljes, sõiduk on päris hästi säilinud. Autoasjatundjad ja -ajaloolased uurivad praegu bussi tausta ja maailmarännakuid. Kuigi osa osi on puudu, ei tohiks taastamine väga keeruliseks kujuneda, sest nõukogudeaegses autotööstuses kasutati ka teiste markide ja tehaste detaile.

"Fakt, et üks sõiduk sattus Nõukogude Liidust Tšiili, on päris huvitav. Lisaks veel teadmine, et seda bussi kasutati algul hoopis Austrias," nentis Šmits.

Riia motomuuseumis annavad põhjalikud uuringud Läti autotööstuse kohta järjest uut infot. Ja tuleb välja, et see lugu on osaliselt seotud ka Eestiga.

"Vaguni istmed, mida projekteeris RAF-i tehase disainer, valmistati Eestis. Ma ei oska täpsemalt öelda, millises tööstuses, võib-olla valmistas need Norma. Kuid märkimisväärne on, et need istmed on säilinud tänini," ütles Riia motomuuseumi restauraator Gunars Dortans.