Tartu rongid hilinevad soojakraadide tulekuni

Viimase kahe nädala jooksul on mitmed Tallinna-Tartu rongid hilinenud või osaliselt asendatud bussidega, kuna äsja renoveeritud Jänese silla lõigul on raudtee vajunud. Lahendus saabub soojakraadide tulekuga.

Eesti Raudtee rajatiste ehitusosakonna juhataja Kertu Arumetsa selgitas ERR-ile, et kuna uue rööbastee alune muldkeha on praegu veel elastsem, on seal seetõttu toimunud vajumine.

"See vajumine ei ole suur, aga raudteele annab ta ikkagi tunda, seepärast oleme me pidanud seal ka kiirust piirama," ütles Arumetsa. Rongid saavad hiljuti õgvendatud kurvi läbida seetõttu poole aeglasemalt.

Arumetsa lisas, et olukorra parandamiseks on vaja õues soojakraade, sest külmunud maaga ei ole pinnast võimalik täis toppida.

"Sel nädalal on pluss-kraadid tulemas," avaldas Arumetsa lootust, et olukord võiks saada peagi lahenduse.

"Kui ilmaolud tõesti nüüd peavad ja kehvemaks ei lähe, siis me äkki saame asjad likvideeritud sellel nädalal. Kui ei, siis vaatame edasi ilmateadet."

Rongid asendati bussidega seetõttu, et suur temperatuuri kõikumine murdis katki ka uue ja vana rööpa keevituse, mis nõudis parandamist. Sellist juhtumeid tuleb Arumetsa sõnul Eestis ette aastas ühel-kahel korral.