Vene kaubalennuk tegi suure tiiru Soome kohal, möödus ka õhuväebaasist

Kaubalennuk startis Moskvast ja lendas lõpuks üldse Saksamaale.

Parlamendisaadiku Ilkka Kanerva sõnul peab riik kaubalennuki liikumise kohta Moskvalt aru pärima.

"See on selline asi, mille puhul me kindlasti vajame mingit selgitust, kuidas see juhtuda võis. Tikkakoski on Soome julgeoleku jaoks oluline koht. Praegu ei tundu väga tõenäoline, et selline reis juhtus kogemata," ütles Kanerva.

Soome välispoliitika instituudi teadur Jyri Lavikainen ei usu, et Venemaa lennuki marsruudi suhtes korraliku selgituse annab.

"Kui Venemaalt selgitust küsitakse, annavad nad kindlasti ümmarguse vastuse, kus pole midagi asjakohast. See huvitav "kokkusattumus" on muidugi seotud üldise olukorra eskaleerumisega," ütles Lavikainen

Lavikaineni sõnul võis lennuk olla varustatud luureseadmetega. "Venemaa on huvitatud Soome kaitseväe ettevalmistusest praeguses olukorras. Aga see kõik on vaid spekulatsioon," ütles Lavikainen.