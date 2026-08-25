USA meedia: CIA juht on Moskvas

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor John Ratcliffe on visiidil Moskvas, teatas teisipäeval Ühendriikide meedia. Uudis järgnes lennuandmetele, mis näitasid USA sõjaväelennuki lendu Venemaa pealinna.

Uudistekanal CBS News kinnitas reisi toimumist viitega asjaga kursis olevatele allikatele, kelle sõnul on tegemist Ratcliffe'i esimese teadaoleva visiidiga Venemaale CIA juhina.

Lennuinfo portaali Flightradar andmed näitasid varem, et USA sõjaväe transpordilennuk C-17 lendas Ühendriikidest Lätti ja sealt edasi Moskvasse.

Andmetest nähtus, et lennuk lendas Lätti Washingtoni lähedal asuvast Andrewsi ühendbaasist.

Andmed ei näidanud, kes oli suure Boeing C-17 Globemaster III tüüpi lennuki pardal ega ka seda, miks see Venemaale lendas.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus lendu kommenteerimast, öeldes, et tal "ei ole sellist teavet".

Flightradar24 on kahe Rootsi lennundushuvilise asutatud veebileht, mis kasutab kogukonnapõhist vastuvõtjate süsteemi lennukite asukohtade ja lennutrajektooride kaardistamiseks üle maailma.