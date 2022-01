Uuring: soomlased toetavad üha rohkem NATO-ga liitumist

Esmaspäeval avaldatud küsitlustulemuste põhjal on 28 protsenti soomlastest NATO-ga liitumise poolt, vastu oli 42 protsenti. 30 protsenti vastanutest leidis, et nad ei oska öelda oma seisukohta, vahendas Helsingin Sanomat (HS).

NATO-ga liitumise vastaste arv on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt langenud. Esimest korda HS-i küsitluste ajaloos langes NATO-ga liitumise vastaste arv alla 50 protsendi.

Soomes on NATO-ga liitumise küsimus poliitiliselt tundlik teema. Viimaste kuude jooksul on debatt selles osas siiski kasvanud. Soome peaminister Sanna Marin kommenteeris uusaastatervituses NATO teemat ja ütles, et Soome peab säilitama võimaluse taotleda NATO liikmestaatust. Soome presidendi Sauli Niinistö sõnul on võimalused NATO-ga liitumiseks endised ja Soome enda kätes.

Soome õigus NATO-sse mineku üle ise otsustada on kirjas ka Soome julgeolekustrateegias.

Hiljutine Gallupi uuring tehti pärast seda, kui Venemaa oli detsembris esitanud USA-le ja NATO-le nõudmised. Moskva nõuab, et NATO ei laieneks enam ida poole. Venemaa on Ukraina piiri äärde koondanud kümneid tuhandeid sõdureid.

Soome on NATO-ga koostööd teinud alates 1994. aastast ja alliansi laiendatud partnerlusega 2014. aastal pärast seda, kui Venemaa annekteeris Krimmi.

NATO liikmesusse suhtuvad kõige positiivsemalt Koonderakonna (Kokoomus) toetajad. 48 protsenti Koonderakonna toetajatest soovib NATO-ga liitumist, vastu on 35 protsenti.