Mihkelsoni sõnul peaks kaitsekulude osakaal tõusma 2,5 protsendile

Mihkelson märkis, et loodetavasti ärgitab peaminister Kaja Kallase kolmapäevane poliitiline avaldus julgeoleku teemal tõsist poliitilist debatti pikemaajaliste kaitsevaldkonna investeeringute mõttes.

"Milline peaks olema meie kaitse-eelarve mitte ainult lähiaastate kontekstis, vaid arusaamine sellest, et tõenäoliselt Venemaa agressiivne tegevus oma naabrite, lääneriikide suunal jääb püsivalt ja see eeldab meilt investeeringuid meie kaitse-eelarvesse," ütles Mihkelson.

Mihkelson märkis, et üks valdkond, mis nõuab suuremat tähelepanu, on Baltimaade õhukaitse väljaarendamine.

Mihkelsoni sõnul eeldab julgeolekuolukord, et Eestis üritataks leida poliitiline kokkulepe nagu Leedus tõsta kaitsekulude osakaalu riigieelarves.

"Kui me vaatame lähiregiooni riikides kulutusi kaitsele koos liitlaste toega, siis ma ütleks, et praeguses situatsioonis peaksime liikuma suunas, mis tõstaks põranda kahelt protsendilt 2,5 protsendile. Leedu on poliitiliselt kokku leppinud, et aastaks 2030 see tõuseb sellele tasemele. Ma arvan, et praegu, kui Eestis käib parlamendis julgeolekupoliitika aluste ülevaatamine, on see õige aeg poliitilist üksmeelt tekitada," lausus Mihkelson.

"Kes iganes tahab meid oma plaanidega heidutada, näeb, et me võtame oma kaitsevõimet väga tõsiselt, "lisas Mihkelson.