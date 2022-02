Liik ja Vare: Eesti-Vene silmast silma kohtumisi võiks olla rohkem

Viimati külastas Moskvat president Kersti kaljulaid 2019. aastal ja kohtus siis president Vladimir Putiniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Marko Mihkelson ütles Moskavast naastes, et plaanis on jätkata väliskomisjonide suhtlust. Videonõupidamine on plaanis lähinädalatel.

"Me leppisime kokku, võimalik, et juba lähemate nädalate jooksul me organiseerime videokohtumise, kus komisjoni liikmed siit ja riigiduuma väliskomisjon saavad ühisistungil kõiki neid teemasid arutada, mis praegu aktuaalsed on," selgitas Mihkelson.

"Ei maksa luua mingeid illusioone, et meil nende kõneluste pinnalt võiks nüüd väga põhimõttelisi muutusi tulla. Aga raske on ette kujutada parlamentaarset diplomaatiat, kui inimesed ei kohtu," märkis ta.

Välispoliitika ekspert Kadri Liik ütles, et silmast silma kohtumisi võiks olla pigem rohkem, isegi kui pooled ei muuda oma seisukohti.

"Eesti on nende naaberriik. Ega nemad ka ei taha kõikidest kontaktidest loobuda. Ma arvan, nad ei võta meid ülemäära tõsiselt. Meie hinnangud ei lähe nendele võib-olla väga korda. Sellegipoolest on nendel tervislik aru saada, kuidas välismaailm ja nende naabrid nende tegevust näevad," rääkis Liik.

"Välispoliitika diskussioonid toimuvad väikestes omaette mullides, mis teiste mullidega ei suhtle. See on minu meelest ohtlik. Ja üks selline väga tuntav koroonamüür ja vaktsiinimüür on just Venemaa ja Euroopa Liidu vahel," ütles ta.

Ka Venemaa vaatleja Raivo Vare leiab, et silmast silma suhtlemine on venelastega asju ajades parem kui kirjavahetus.

"Juba ainuüksi see infovahetus ja suhtlemine on väärtus omaette. Idamaisemas kultuuriruumis, kuhu Venemaa kuulub, on päris oluline - tean seda omast rikkalikust elukogemusest -, et ükskõik kui palju sa kirjutad ja helistad meile, tähtis on see silmast silma kohtumine," selgitas Vare.

"Nüüd siis välispoliitiliselt on olukord muutunud ja on huvi ka sealtpoolt tekkinud - see tuleb ära kasutada," sõnas ta.