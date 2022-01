Apteekrid soovivad kiirtestide tegemisel õigusi juurde

Kuivõrd viimastel nädalatel on hakatud taas arutama, kas lubada inimesi üritustele kiirtesti negatiivse tulemusega, soovivad apteegid õigusi juurde, et kiirtestijate suureneva arvuga hakkama saada.

"Viimaste nädalate jooksul on korduvalt meedias kajastatud, et valitsuse arutab, kas Covid-19 kiirtesti negatiivne tulemus võiks taas anda inimestele võimaluse osaleda üritustel ja tegevustel. Kui selline otsus vastu võetakse, suureneb ilmselgelt apteegis kiirtestimise soovijate arv taas märgatavalt," märkis proviisorapteekide liidu juht Ly Rootslane kirjas sotsiaalministeeriumile.

Esiteks soovivad apteegid, et nende töötajad võiksid apteekides teha Covidi kiirteste. Praegu saavad inimesed apteegis end ise testida. Kui test on negatiivne, väljastab apteek vastava tõendi. Probleemiks on apteekide hinnangul selleks kuluv aeg, 20 minutit, millest 15 minutit kulub inimesel testi tulemuse ootamiseks.

Rootslase sõnul võiksid testi apteegis teha apteegitöötajad, sest see vähendaks ajakulu ning võimaldaks testida apteekides rohkem inimesi.

"Inimene peaks viibima apteegis vaid nii kaua, kui kulub proovi võtmisele, seega umbes viis minutit. Testi tulemuse selgitab välja apteegitöötaja ning tõend edastatakse inimesele hiljem elektrooniliselt. Samuti jääks alles võimalus, et inimene tuleb apteeki hiljem tagasi ja saab ID-kaardi alusel oma tõendi paberile välja prindituna," kirjutas Rootslane.

Kiirtesti tulemusi võiks kasutada ka reisimisel

Rootslane märkis, et kui kõik Covidiga seotud dokumendid ja tõendid on olemas digiloos, kust inimene saab neid ise alla laadida ning ürituste ja teenuste läbiviijad testi andmeid digiloo lugeriga kontrollida, siis apteekidel ei ole seni võimalik esitada apteegis tehtud kiirtesti tulemusi ja väljastatud tõendit digiloosse.

"See tekitab palju segadust apteegis väljastatud tõendite ehtsuse ja kehtivuse kontrollimisel, sest digiloo dokumentide jaoks loodud luger annab apteegist väljastatud tõendi peale veateate," ütles ta.

Rootslase sõnul on sellega tekkinud palju segadust ning tema hinnangul peaks kiirtestide andmevahetusega võimalikult kiiresti edasi liikuma. "See on selgelt inimeste ja pandeemia vastase võitluse huvides, kuna eesmärk on ju tagada inimestele selgus, et kõik Covidi tõendid ja dokumendid on kätte saadavad ühest kohast ja ühtsete põhimõtete alusel kontrollitavad," märkis ta.

Kolmandaks soovivad proviisorapteegid, et apteekides tehtud testi tulemusi võiks kasutada ka reisimisel.

"Praegu on apteegis väljastatav tõend vaid siseriiklikuks kasutamiseks, kuid taas on inimestel segadus, et kui Covidi kiirtestid kõikides tervishoiuasutustes on samad ja testi viib läbi tervishoiutöötaja, siis miks apteegis tehtud test riigipiiride ületamisel ei kehti. Paljudes Euroopa riikides on apteekides tehtavate Covid-19 kiirtestide tõendid samaväärsed mujal tehtud tõenditega," kirjutas Rootslane.

Rootslane lisas, et juhul kui hakataksegi arutama muudatusi testimises ja tõendite tähenduses, peaks sellest aegsasti ka apteekidele ette teada andma ning jätma pärast otsuse tegemist piisavalt aega ka rakendamise ettevalmistamiseks.

"Kahjuks on kiirtestide osas juba kaks korda asi toimunud vastupidi ning see on põhjustanud palju segadust ja asjatut tööd väljaspool tööaega," märkis ta.

Sotsiaalministeeriumist öeldi ERR-ile, et kuivõrd proviisorapteekide liidu pöördumine on äsja nendeni jõudnud, siis tutvutakse ettepanekutega ja enne ajakirjandust vastatakse pöördujatele.