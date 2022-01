Ministeerium: enamikus koolides jagub kiirteste kuni paariks nädalaks

Ministeerium soovitab jätkata kõigi õpilaste ja töötajate kiirtestimist kaks korda nädalas kõrge nakatumisega piirkondades ning vähemalt kord nädalas ülejäänud piirkondades.

Ministeeriumi andmetel peaks enamikus koolides kiirteste jaguma veel nädalaks või paariks sõltuvalt sellest, millist testimisstrateegiat on kool seni kasutanud.

"Detsembris said koolid kokku üle kahe miljoni testi arvestusega, et testitakse kaks korda nädalas vaktsineerimata koolipere liikmeid. Seoses omikroni tüve levikuga on olukord kiiresti muutunud, mistõttu oleme soovitanud esialgu kavandatust rohkemal määral testida," selgitas minister Liina Kersna.

"Koolidelt saadud tagasiside põhjal on üle 80 protsendil koolidest teste veel alles. Teame, et mitmes koolis, kus testimiskomplektid on praeguseks otsas, on koos koolipidajaga juba sobivad lahendused leitud," lisas ta.

Ministeerium pingutab Kersna sõnul selleks, et uus kogus kiirteste jõuaks koolidesse esimesel võimalusel. "Kuni uute testide saabumiseni palume koolidel koos koolipidajaga leida sobivad lahendused kiirtestide soetamiseks."

Uuest nädalast muutub õpilaste lihtsustatud karantiini kord, millega muutub isolatsiooni lõpetamine õpilaste jaoks edaspidi lihtsamaks. "Kui lähikontaktis olnud õpilasel sümptomeid ei teki, siis ei ole enam vaja minna PCR-testi tegema, vaid piisab viienda päeva hommikul tehtavast kiirtestist. Õpilane, kelle kiirtest on negatiivne, tohib minna kooli ja osaleda nii huviringis kui ka noorsootöös," sõnas Kersna.