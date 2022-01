Kiik: EL-is puudub üksmeel laste koroonatõendite pikendamiseks

1. veebruarist lühenevad seni aastase kehtivusega koroonapassid üle Euroopa Liidu automaatselt üheksale kuule. See puudutab Eestis järk-järgult umbes 75 000 inimest, kel koroonapassid seetõttu varem aeguma hakkavad.

Kui täiskasvanud saavad soovi korral tõhustusdoosi teha, siis alaealiste revaktsineerimiseks Euroopa ravimiamet veel otsust teinud ei ole. Seetõttu hakkavad peatselt lõppema ka esimeste vaktsineeritud laste koroonatõendid.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige seisukoht on, et kuniks alaealiste revaktsineerimise soovitust ei ole, on ainus võimalus laste koroonapasse pikendada, sest muidu ei saa nad enam siseneda avalikesse kohtadesse ega reisida Euroopa Liidus.

"Alaealiste puhul on ainumõistlik seda Covid-tõendit pikendada. See üheksakuuline nõue on põhjendatud ja vajalik täiskasvanutel, veel enam eakamatel inimestel, teha tõhustusdoos ja kaitsetaset veelgi tõsta. Olukorras, kus Euroopa ravimiamet ei ole andnud isegi müügiluba alaealiste tõhustusdoosi tegemiseks ja kus teame, et esmane vaktsineerimiskuur tagab juba hea kaitse ning nende risk raskelt haigestuda on juba eelnevalt madalam, on mõistlik, et nende Covid-tõend kestab pärast esmast kuuri kauem," ütles Kiik.

Euroopa Liidus aga konsensust alaealiste koroonatõendi pikendamiseks veel pole. Prantsusmaa kutsus kokku EL-i terviseministrite erakorralise kohtumise, kus ühe teemana puudutati ka laste koroonapasside teemat, mille tõstatas Tanel Kiik. See hakkab puudutama kõiki alaealisi alates veebruarist, mil koroonatõendite kehtivus üheksale kuule lüheneb. Kui konsensust ei leita, on oht, et riigiti hakkavad reeglid erinema ning siis tuleb puhkust planeerides ajada näpuga järge, millised on tingimused erinevates riikides.

"Ma väga loodan, et suudame siin ka mõistliku lahenduse leida, kuigi ajalises mõttes oleme juba hiljaks jäänud," tõdes Kiik. "Sellist otsust pole tehtud ei Euroopa Komisjoni tasandil, ei ametkondlikul ega poliitilisel tasandil. Sisuliselt kümne päeva pärast jõustub uus kord ja meil ei ole täna Euroopa Liidu ülest vastust, mis saab alaealistest."

Seetõttu lähenevad riigid koroonapassi pikendamisele praegu ükshaaval ja iseseisvalt. Tanel Kiik lubab ettepaneku laste koroonapassi pikendamiseks 12 kuuni viia valitsusse jaanuarikuu jooksul ehk kümne päeva jooksul.

"Et oleks võimalik enne veebruari algust need korraldused ringi teha," selgitas Kiik.