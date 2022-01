Veebruarist aeguvad tuhandete inimeste koroonatõendid

Tulevast teisipäevast jõustub Euroopa Liidu määrus, millega lühendatakse esimese vaktsineerimiskuuri läbinud inimeste koroonatõendi kehtivusaega seniselt 360 päevalt 270-le. Tõend aegub 15 500 inimesel.

"Eelkõige need on need inimesed, kes ei ole saanud oma tõhustusdoosi ja on teinud teise süsti või siis Jansseni esimese süsti enne 7. maid 2021. Need nüüd siis aeguvad," selgitas tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) direktor Margus Arm "Aktuaalsele kaamerale".

Ehk 1. veebruarist on esmase vaktsineerimiskuuri tõendi kehtivusaeg üheksa kuud ja tõhustusdoosiga üks aasta. Jansseni koroonavaktsiini ühele doosile lisaks tehtud vaktsiinidoosi loetakse edaspidi tõhustusdoosiks ning tõendile tekib märge kaks ühest, ütles Arm.

"Sellised juhud, kus inimene oli teinud ühe süsti, teinud ära teise süsti ja siis läbi põdenud, siis tänasel päeval loeti seda kui läbipõdemise tõendit, mis kehtis kuus kuud, aga 1. veebruarist rakendub muudatus, kus seda kolmandat, läbipõdemist loetakse kui tõhustusdoosi. Ja siis veebruaris on võimalik minna digilukku, genereerida omale uus tõend ja siis see uus tõend kehtib 12 kuud," selgitas Arm.

TEHIK-u direktor soovitab pärast 1. veebruari kõigil digiloos endale uus tõend genereerida, et andmed oleks kooskõlas uute nõuetega. TEHIK-us on välja töötatud lahendus, mis hakkab edaspidi enne koroonatõendite kehtivusaja lõppu inimestele teavitusi saatma. Need tulevad eesti.ee meiliaadressile. Ettevõtetel, mis koroonatõendeid kontrollivad, soovitatakse selleks kasutada Eesti loodud lahendust, sest välismaine rakendus võib anda vale vastuse.