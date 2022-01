Koroonaaeg ja lumine talv on kasvatanud huvi loodusmatkade vastu

Kultuurisündmuste ärajäämine ning raskendatud reisimisvõimalused motiveerisid inimesi juba pandeemia alguses rohkem looduses viibima. Selle talve ilusad lumised ilmad on aga kasvatanud huvi veelgi ka organiseeritud loodusmatkade vastu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui võrrelda, kui lund ei ole ja lumi on, siis vahe on umbes 70 protsenti. Siis on ikkagi talvine tipphooaeg. Kui lund ei ole, siis hooaega ei ole," rääkis Eesti Matkaliidu liige Levo Tohva, kelle sõnul on huvi loodusmatkade vastu võrreldes koroonaeelse ajaga kasvanud 10-15 protsenti.

"See ei ole mitmekordne, aga küllaltki hea praegu. Ja just sel aastal, mitte eelmisel aastal. Eelmine aasta me olime sisuliselt suletud," sõnas ta.

Tohva sõnul võib suurenenud organiseeritud matka huvi taga olla asjaolu, et pandeemia alguses tekkinud looduses viibimisest on kujunenud nii mõnelegi harjumus. Samuti pakub lumine talv palju erinevaid võimalusi nii kelkude, räätsade, laternate kui ka palju muugagi matkata.

"Mõnus valge, lund sajab, täielik nauding, värske õhk, hea seltskond. Väga äge," rääkis Evelin, kes käis pimedas tõukekelguga matkal.

"Väga äge on. Keeramine ei tule mul välja, aga muidu on okei," ütles Joosep tõukekelguga sõitmise kohta.

Kuna matkahuvilisi on rohkelt, on ka matkade korraldajaid märgatavalt lisandunud. Tohva sõnul on korraldajaid tulnud nii toitlustus- kui ka majutussektorist. Samuti on muuseumid ja puhkekeskused pööranud rohkem tähelepanu välitingimustes võimalikele tegevustele. Nii näiteks ka tõukekelgu matkade korraldamisele.

"Nad tulevad alguses, saavutavad tohutu populaarsuse. Hästi palju tegijaid, on kopeerijaid, on tulijaid. Siis on toote nii-öelda küpsusfaas ja siis, kui enamus on ära proovinud, siis hakkab see langema. Praegu on just see olukord, kus need tooted on nii-öelda küpsusfaasis, kus nad on kõige popuaarsemad ja nüüd varsti hakkavad need langema ja tulevad uued tooted asemele," selgitas Tohva.