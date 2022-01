Pfizer ja BioNTech alustavad omikron-spetsiifilise vaktsiini katsetamist

Pfizer ja BioNTech on alustanud uue Covidi vaktsiini kliinilisi uuringuid, mis on suunatud omikroni variandile. Ettevõtted plaanivad uuest vaktsiinist saadavat kaitset testida vaktsineerimata inimestel. Seda nii esimese, teise kui ka kolmanda doosina.

"Viirus nõuab meilt inimeste jaoks uute lähenemisviiside leidmist kõrge kaitsetaseme säilitamiseks ning me usume, et selliste variantidepõhiste vaktsiinide väljatöötamine ja uurimine nagu see, on eesmärgi saavutamiseks hädavajalik," ütles Kathrin U. Jansen, Pfizeri asepresident ning vaktsiinide uurimise ja arenduse juht.

Uuringus osaleb enam kui 1400 täiskasvanut, tõenäoliselt Ameerika Ühendriikides.

Ka USA ettevõte Moderna kavatseb peagi alustada omaenda omikron-spetsiifilise vaktsiini katsetamist. Samamoodi on uue vaktsiini kallal tööd alustanud Oxfordi ülikool ja AstraZeneca.

Vaktsiiniarendajad plaanisid juba algul oma esialgseid Covidi vaktsiine uute variantide ilmnemisel kohandada, kuid kiiresti leviva omikron tüve saabumine viimase kahe kuu jooksul on seda protsessi kiirendanud.

BioNTechi tegevjuht ja kaasasutaja Ugur Sahin ütles, et uued andmed näitavad, et "vaktsiinist põhjustatud kaitse infektsioonide ja kerge kuni mõõduka haiguse vastu väheneb kiiremini kui varasemate tüvede puhul".

"See uuring on osa meie teaduspõhisest lähenemisviisist, mille eesmärk on töötada välja variantidel põhinev vaktsiin, mis saavutab sarnase kaitse taseme omikroni vastu nagu varasemate variantidega, kuid pikema kaitseperioodiga," lisas ta.

Ettevõtted väidavad, et loodavad sel aastal toota neli miljardit annust oma Covid-19 vaktsiini.

Uue vaktsiini katsetamise käigus saavad 615 täiskasvanut kaks annust praegust Pfizer-BioNTechi vaktsiini, millele järgneb üks või kaks annust omikronile sihitud vaktsiini.

Teine 600-liikmeline rühm, kes said kolm praegust vaktsiiniannust, saavad samuti omikroni- vaktsiini.

Lõpuks saab väike 200 vaktsineerimata täiskasvanust koosnev rühm kolm annust ainult uut omikronile suunatud vaktsiini.

Mõne päeva jooksul pärast omikroni variandi tuvastamist Lõuna-Aafrikas ütlesid vaktsiinitootjad, et nende vaktsiinide uued versioonid selle variandi jaoks võivad olla valmis saja päeva jooksul.

Kuid endiselt on kahtlusi, kas uuendatud vaktsiin oleks parem kui praegused versioonid. Need olid mõeldud Hiinast pärit algse viiruse tapmiseks ning pakuvad kõrgetasemelist kaitset alfa- ja deltavariantide vastu.

Viimastel päevadel ütles Oxford-AZ vaktsiini väljatöötamist juhtinud prof Andrew Pollard, et omikron on levinud sellise kiirusega, et uuendatud vaktsiini valmistamine ja juurutamine on "üsna keeruline", et midagi muuta.