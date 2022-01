IMF kutsus El Salvadori üles loobuma bitcoin'ist seadusliku maksevahendina

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) kutsus kolmapäeval El Salvadori valitsust üles loobuma krüptoraha bitcoin kasutamisest seadusliku maksevahendina. IMF väidab, et krüptovaluuta võib ohustada riigi finantsstabiilsust.

EL Salvador oli esimene riik maailmas, kus bitcoin sai seaduslikuks maksevahendiks. See juhtus eelmise aasta septembris. Varem kasutas El Salvador seadusliku maksevahendina USA dollarit ja riigi rahapoliitika sõltus seetõttu USA föderaalreservist.

El Salvadori president Nayib Bukele reklaamis bitcoin'i kui võimalust, mille abil saavad inimesed ülekannete korral vahendustasude pealt kokku hoida. Siiski on krüptoraha kasutuselevõtt olnud riigis ebaühtlane, vaid mõned ettevõtted aktsepteerivad bitcoin'i. Valitsuse krüptovaluuta rakenduse kasutamist häirivad ka tehnilised probleemid.

Umbes 70 protsenti riigi El Salvadori elanikest ei oma juurdepääsu traditsioonilisele pangandussüsteemile. Riigis elab umbes kuus miljonit inimest.

Bitcoin'i hind on volatiilne, seda ei kontrolli ükski keskpank ega ametlik institutsioon. Krüptoraha pooldajad väidavad, et bitcoin on kasulik arengumaade inimestele, eriti hüperinflatsiooni korral. Nende väidete kohta pole aga tõendeid, vahendas Deutsche Welle.