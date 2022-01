TV3 asendab venekeelse 3+ kanali naistele mõeldud TV3 Life'iga

"Uudiseid me seal tegema ei hakka," kommenteeris uue kanali loomist ERR-ile TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur.

Ta lisas, et TV3 Life'i näol on sarnaselt TV6-ga tegu eelkõige teemakanaliga, kuid see on suunatud pigem naistele, pakkudes erinevaid elustiilisaateid ning kvaliteetset meelelahutust.

Suure sõnul leiab programmist pigem sisse ostetud saateid ja sarju ning omatoodangut on seal vähe, kuna selle tootmine on kallis.

"Näeme, et Eesti vaatajaskonnale on palju rohkem pakkuda," kommenteeris Suur ka põhjusi, miks on otsustatud venekeelse programmi edastamisest loobuda. Teise põhjusena tõi ta välja venekeelse meelelahutuse suure konkurentsi.