Valitsusliidus jätkuvad vaidlused piirangute kaotamise üle

Valitsuserakondade poliitiline pingpong koroonapiirangute kaotamise teemal jätkub. Keskerakondlasest terviseminister Tanel Kiige sõnul on Eestis tekkinud olukord, kus kohati on koroonapiirangutest kahju rohkem kui kasu ja seetõttu oleks põhjendatud nendest järk-järgult loobuda.

"Meie seisukoht tugineb teadmisel, et haiglaravi koormus on viimastel nädalatel stabiliseerunud, delta tüve osakaal on langenud kahe-kolme protsendini ehk varasemalt arvatust märkimisväärselt madalamale ning me näeme, et on mõistlik esmalt Covid-tõend 7. veebruarist kaotada ja seejärel samm-sammult liikuda edasi muude reeglite leevendamisega," lausus Kiik.

Näiteks tuleks üle vaadata seni kehtivad lähikontaktsete eneseisolatsiooni reeglid. Teisipäeval hakkabki valitsus arutama koolilastele kehtivate reeglite muutmist. Esmaspäeval vaieldi koroonapiirangute kaotamise üle koalitsiooninõukogus, kuid üksmeelt ei leitud.

"Me peame ootama ära teadusnõukoja seisukohad, millal on võimalik milliseid samme astuda. Need peavad olema läbikaalutud ja olema selge, mis sellega kaasneb. Tänases olukorras, kus meil arvud on kasvutrendis nii nakatumise kui ka haiglakoormuse osas, siis me peame olema jätkuvalt ettevaatlikud," lausus Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev.

Võrklaeva sõnul oli Keskerakonna pühapäevase avalduse puhul tegu sooviga saada poliitiline punktivõit. Nii nagu eelmisel nädalal tegi Keskerakond ettepaneku võtta taas kasutusele kiirtestid, kuid nüüdseks on see teema maas.

"Elu läheb nii kiiresti normaalsuse poole kui see vähegi on võimalik. Me kõik loodame, et Covidi numbrid stabiliseeruvad, haiglaravi numbrid stabiliseeruvad," lausus Võrklaev.

Kiige sõnul on omikronisse nakatumine Eestis jõudmas tippu ja ilmselt ületatakse lainehari juba sel nädalal.