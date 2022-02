Ida-Virumaal tänati kultuuri- ja spordirahvast ühispeol

Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimunud Ida-Virumaa spordiliidu, Ida-Virumaa omavalitsuste liidu ja Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi ühisürituse Ida-Virumaa Ehe peakorraldaja Erika Kõllo sõnul võis peoga üldjoontes rahule jääda.

"Natuke oli hirm, sest me ei omanud kõigest väga ettekujutust. Järgmisel aastal on lihtsam teha, sest siis me teame, kui palju nomineeritakse ja kui palju seda seltskonda on. Võibolla annab seda kuidagi teistmoodi teha, aga kindlasti saab see toimuma," ütles Kõllo.



Loomepreemia pälvinud kirjaniku ja poetessi Anneli Lambi sõnul võiks siiski olla mitu eraldi tänuüritust. "Mina teeksin spordi- ja kultuuriüritused üldsegi eraldi. Ma lihtsalt ei ole suur spordiinimene ja ma arvan, et need on siiski erinevad asjad. Ja natuke pikaks läks," tõdes Lamp.

Ühel meelel oldi selles, et tunnustust tuleb jagada, sest nagu ütles muuseumitöötaja preemia saanud Narva muuseumi kuraator Mihhail Peretotškin, on märgatud saada väga oluline.

"Kui oled kogu aeg pühendunud ürituste korraldamisele, ei ole üldse aega mõelda, kas sinu töö on tähtis või mitte. Aga tänu sellele preemiale sa mõistad selle töö väärtust ja tähtsust," sõnas Mihhail Peretotškin.

Kokku oli ühispeol autasustatuid üle veerandsaja.



Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi preemiad

Elutööpreemia - Jevgeni Všivtsev

Kultuuripärl- Pippi Lotta Enok

Aastapreemiad - Raivo Kallas, Svetlana Kekiševa, MTÜ Rural Urban Art tänavakunstifestivali RUA läbiviimise eest, Katrin Smirnova, ansambel Boamadu

Ida-Virumaa omavalitsuste liidu preemiad

Aasta uus algatus - promenaadikontsert "Muusika veel peal"

Aasta kultuurisündmus - kooslaulmispidu "Sõida tasa üle silla"

Aasta tehniline tugi - Aleksandr Ivasjuk

Aasta kultuuritöötaja - Svetlana Korotkova

Aasta kultuurikollektiivi juht - Ave Jääger-Nurgamaa

Aasta koostööpartner - Kiviõli keemiatööstus

Loometunnustus - Anneli Lamp

Loov muuseumitöötaja - Mihhail Peretotškin

Raamatukogu aasta tegu - Jõhvi keskraamatukogu eriilmelised üritused

Ida-Virumaa spordiliidu preemiad

Parim naisveteran - Sirje Nurgamaa

Parim meesveteran - Urmas Sulaoja

Parim neiu - Pippi Lotta Enok

Parim noormees - Viktor Morozov

Parim naine - Anžela Voronova

Parim mees - Mihhail Kuštein

Parim võistkond - Narva LSK naiskond (Katrin Smirnova, Anastassia Olewicz, Valeria Matšel)

Spordiliidu tänukiri - Jõhvi rahva jalgpallimuuseum