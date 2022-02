Kredexi laenuraha päästis Kiviõli Keemiatööstuse kinnipanekust

Tänu Kredexi laenurahale suutis Alexela gruppi kuuluv Kiviõli Keemiatööstus vältida ettevõtte kinnipanekut. See on omakorda taganud Ida-Virumaal töö enam kui poolele tuhandele inimesele.

Kredex andis Alexela grupile 2020. aasta lõpus erakorralist kaheprotsendilist laenu 37 miljonit eurot, millest on kontserni kuuluv Kiviõli Keemiatööstus saanud seni kasutada 14 miljonit eurot. Kiviõli Keemiatööstuse juht Priit Orumaa tõi põlevkivitööstuse omapärana esile selle, et kogu laenuraha investeeringuteks suunata ei saanud.

"Pool sellest laenust - seitse miljonit eurot - läks CO2 kvootide ostmiseks, nii et riik sai pool laenu kohe tagasi," ütles Orumaa.

Viieaastase laenuperioodi jooksul kohustus Kiviõli Keemiatööstus andma tööd vähemalt 500 inimesele. Orumaa sõnul oleks laenu saamata nii ettevõte kui ka kogu Alexela Grupp raskuste ees.

"Ma arvan, et olukord poleks väga roosiline olnud. Tõenäoliselt me praegu ei seisaks siin. Ja tõenäoliselt oleks suuri probleeme ka kogu Alexela Grupil."

Üheks laenu saamise tingimuseks oli see, et keemiatööstus muutuks seadmete uuendamise käigus keskkonnasõbralikumaks. Kuigi ettevõtte kinnitusel on investeeringute tulemusena õhusaaste näitajad piirkonnas paranenud, linnarahvas seda veel ei tunneta.

"Meil on nüüd linnas automaatne õhuseiremonitooringuseadeldis vallamaja kõrval ja selle andmed on kogu aeg online'is saadaval ehk kõik saavad vaadata, milline see õhusaaste tegelikult on. Seal neid punaseid päevi on oluliselt vähem kui varem," rääkis Orumaa.

Kohalikud elanikud sellega aga ei nõustu, mitme sõnul oleneb haisuolukord tuule suunast.