Keskerakond arutab juhtkonnaga taas valitsuses tekkinud juhtimiskriisi

Karilaid ütles ERR-ile, et kuna valitsuses on tekkinud erinevad arusaamad koroonapassi kaotamise küsimuses, tuleb olukorda erakonna juhtkonna tasandil arutada.

"Meie põhiargument on see, et ühiskonna stressitase on juba niivõrd kõrge, kaotatud töökohtade hind on väga suur. Me ei peaks enam aega kaotama," lausus Karilaid.

Karilaid märkis, et Reformierakond soovib veel venitada ja tekkinud olukorda võib nimetada taas juhtimiskriisiks valitsuses.

Karilaid märkis ka, et Keskerakond on palunud Reformierakonnalt võimalikult kiiresti kohtuda ka koalitsiooninõukogu tasandil.

"Meie soovime koroonapassi kaotamist alates 7. veebruarist. Oleme valmis tegema kompromissi, et koroonapass kaob 14. veebruarist," ütles Karilaid.