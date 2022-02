Riigipöödekatse Guinea-Bissaus ebaõnnestus

Guinea-Bissau president Umaro Sissoco Embaló ütles, et sõjaväelise riigipöörde katse tema kukutamiseks nurjus ja valitsus on kontrolli all. President kutsus inimesi rahunema.

Pealinnas Bissaus, kus president osales väidetavalt valitsuskabineti nõupidamisel, puhkes teisipäeval tulistamine valitsushoone juures.

Relvastatud relvastatud isikud ründasid valitsuspaleed samal ajal, kui president Embaló kohtus seal peaminister Nuno Gomes Nabiamiga.

"Ma pole kunagi ette kujutanud, et me seda tüüpi olukorda jõuame," ütles Embaló. "Ma pole kunagi arvanud, et Bissau-Guinea elanikud võivad veel ühe vägivallaakti teha."

Ta lisas, et ebaõnnestunud katsel sai surma "palju" julgeolekujõudude liikmeid, kuid ei kinnitanud hukkunute arvu. President ütles, et arreteeritud on ka mitu inimest.

Maailma ühes vaeseimas riigis, endises Portugali koloonias on alates 1980. aastast toimunud üheksa riigipööret või riigipöördekatset.

Riik tohutu välisvõla ja tugevalt välisabile toetuva majandusega, sellest on saanud ka Ladina-Ameerika uimastite transiitpunkt.

Teisipäeva õhtul ütles Embaló, et "hästi ettevalmistatud ja organiseeritud" rünnak võis olla seotud narkokaubandusega seotud inimestega, kuid ei andnud täpsemaid üksikasju.

Lääne-Aafrika riikide majandusühendus (ECOWAS) kutsus varem päeval üles rahule Guinea-Bissaus, kuna pealinna Bissau valitsuspalee ümber kostis tulistamist.

Rahutused Guinea-Bissaus tekkisid pärast seda, kui 24. jaanuaril Burkina Fasot raputas sõjaväeline riigipööre.

Albany ülikooli Aafrika-uuringute dotsent David Glovsky ütles CNN-ile, et alates ametisseastumisest 2020. aasta alguses on Embaló "seisnud silmitsi paljude väljakutsetega oma legitiimsuse osas."