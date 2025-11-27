Guinea-Bissau sõjavägi korraldas riigipöörde

Armee pressiesindaja Diniz N'Tchama poolt riigitelevisioonis ette loetud avalduses ütlesid ohvitserid, et nad on president Umaro Sissoco Embalo kukutanud, valimisprotsessi peatanud, piirid sulgenud ja kehtestanud komandanditunni.

Varsti pärast seda ütles Embalo telekanalis France 24: "Mind on kukutatud."

Riigipöörde korraldanud ohvitserid ütlesid oma avalduses, et on moodustanud korra taastamiseks sõjaväelise juhatuse ja juhivad riiki kuni edasise otsuseni.

Ohvitserid ei täpsustanud, kas nad on Embalo vahi alla võtnud. Kaks julgeolekuallikat ütlesid Reutersile, et teda hoitakse armee staabiülema kabinetis. Kolmapäeva õhtul oma kampaaniameeskonna levitatud videoavalduses ütles Embalo peamine konkurent valimistel Fernando Dias, et ta on vaba ja turvalises kohas pärast seda, kui relvastatud mehed üritasid ka teda vahi alla võtta.

Dias teatas, et endine peaminister Domingos Simoes Pereira, keda Embalo 2019. aasta valimistel võitis, on kinni peetud.

Aafrika Liit ja Lääne-Aafrika riikide piirkondlik blokk ECOWAS väljendasid kolmapäeva õhtul tehtud ühisavalduses sügavat muret riigipöörde pärast, märkides, et ka valimisprotsessi eest vastutavad ametnikud on vahistatud ja nõudsid nende viivitamatut vabastamist.

Tegemist on järjekordse segadustepuhanguga Guinea-Bissaus, mis on Atlandi ookeani äärne väike riik Senegali ja Guinea vahel ning kurikuulus selle poolest, et seda peetakse Euroopasse saadetava kokaiini transiidikeskuseks.

Praegu ei ole veel selge, kas riigipöörajatel on kõigi Guinea-Bissau killustatud relvaüksuste toetus ja kas nende kontrolli all on kogu kahe miljoni elanikuga riik.

Armee avalduses öeldi, et ohvitseride otsus võimule asuda tuli vastusena teatud poliitikute ning tuntud riiklike ja välismaiste narkoparunite koostatud destabiliseerimisplaanile ning katsele manipuleerida valimistulemustega.

Tulevahetus enne riigipöörde avalikustamist

Vahetult enne ohvitseride teadaannet kostis pealtnägijate sõnul valimiskomisjoni peakorteri, presidendipalee ja siseministeeriumi lähedal tulevahetust. See kestis umbes tund aega, kuid näis pärastlõunaks olevat lõppenud, ütles Reutersi ajakirjanik koha pealt. Ohvrite kohta veel andmeid ei ole.

USA missioon Guinea-Bissaus andis kolmapäeval välja julgeolekuhoiatuse, milles öeldi, et kogu riigis on sõjavägi üles seadnud kontrollpunkte ja et julgeolekujõud on kasutanud pisargaasi.

"Ei saa välistada juhusliku tulevahetuse jätkumist, millest varem teada anti," öeldi teates.

Valimiskomisjon pidi neljapäeval avaldama pühapäevaste valimiste esialgsed tulemused, kus Embalo ja Dias omavahel konkureerisid. Mõlemad pooled kuulutasid end esimese hääletusvooru võitjaks.

Embalo püüdis saada esimeseks presidendiks kolme aastakümne jooksul, kes on võitnud Guinea-Bissaus teise järjestikuse ametiaja.

Embalo pressiesindaja Antonio Yaya Seidy ütles Reutersile, et tundmatud relvastatud mehed ründasid valimiskomisjoni, et takistada hääletustulemuste väljakuulutamist. Ta ütles, et mehed olid seotud Diasega, kuid ei esitanud selle kohta tõendeid.

Pereira, kes kaotas Embalole 2019. aasta vaidlustatud teises voorus ja on nendel valimistel Diast toetanud, ütles Reutersile, et Diasil polnud vahejuhtumiga mingit pistmist.

Guinea-Bissau endine koloniaalvõim Portugal kutsus valitsusasutusi üles taastama tavapärast tegevust ning jätkama häälte kokkulugeist ja tulemused välja kuulutama. Sõnumis öeldi, et kõik rahutustes osalejad peaksid hoiduma igasugusest vägivallast.

Guinea-Bissalu on pikk riigipöörete ajalugu

Guinea-Bissaud on ajavahemikul 1974, mil riik Portugalist iseseisvus, kuni 2020. aastani, mil Embalo ametisse astus, raputanud vähemalt üheksa riigipööret ja riigipöördekatset.

Embalo on öelnud, et ta on oma ametiaja jooksul üle elanud kolm riigipöördekatset. Tema kriitikud on teda süüdistanud kriiside esilekutsumises, mis on ettekäändeks vastaste mahasurumistele.

2023. aasta detsembris toimus riigi pealinnas tundidepikkune tulistamine, mida Embalo valitsus nimetas riigipöördekatseks. Embalo saatis vastuseks parlamendi laiali ja riik on sellest ajast alates olnud ilma toimiva seadusandliku koguta.

Viimane väidetav riigipöördekatse toimus oktoobri lõpus, kui võimud teatasid, et rühm kõrgemaid ametnikke on vahistatud kahtlustatuna valitsuse kukutamise katses.

Pühapäevasele hääletusele eelnenud aeg oli pingeline, opositsioon väitis, et Embalo on juba oma ametiaja ületanud.

Guinea-Bissaud peetakse narkoriigiks

ÜRO on nimetanud Guinea-Bissaud narkoriigiks, mis on peamine kokaiini transiidipunkt Ladina-Ameerikast Euroopasse.

Embalo ajal näis kokaiinikaubandus riigis veelgi enam õitsele olevat puhkenud.

Augustis avaldatud aruandes teatas ülemaailmne rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastane algatus: "Bissau kokaiiniturg õitseb taas ja on vaieldamatult muutunud tulusamaks kui ühelgi teisel hetkel riigi ajaloos."

Möödunud aasta septembris teatas Guinea-Bissau politsei, et konfiskeeris Venezuelast saabunud lennukilt 2,63 tonni kokaiini.

Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel on Guinea-Bissau prognoositav sisemajanduse koguprodukti kasv sel aastal 5,1 protsenti.

Maailmapanga andmetel oli riigi 2,2 miljoni elaniku keskmine aastane sissetulek 2024. aastal vaid 963 dollarit (828 eurot).