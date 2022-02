Taavi Aas: riik hüvitab keskkütte hinnatõusu kaugküttefirmade kaudu

Valitsus on valmis saanud hinnatõusu hüvitamise skeemi kaugküttearvetega kimpus inimestele ning lahtine on veel vaid see, kas hüvituse piir tuleb 50 või 80 protsendi peale hinnatõusu ulatusest, ütles majandusminister Taavi Aas saates "Otse uudistemajast"

Kui rekordiliselt kõrgeid elektrihindu kompenseerib riik Eestis tarbijatele nii otsetoetuste kui valitsuse määratud hinnalaega, siis nüüd lubab valitsus toetusmeedet ka kaugkütteklientidele.

Aasa kinnitusel on see meede loomisel: "Soovime ka kaugkütteklientidele sellel kütteperioodil hinnatõusu hüvitada. Hüvitis saab olema veebruari ja märtsi eest."

"Soovime osa sellest hinnatõusust tarbijatele kompenseerida läbi kütteettevõtete, et inimestele oleks kohe arve väiksem. Kütteettevõte saab oma osa tagasi läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse. Hinnad on ju teada, sest need on konkurentsiamet kinnitanud. Püüaks teha nii, et inimesele oleks võimalikult lihtne," rääkis Aas.

Saatejuhi küsimusele, kas sellise meetme rakendamiseks pole riigiabi luba vaja, vastas Aas eitavalt.

"Niikaua kui tegeleme hinnatõusu kompenseerimisega eraisikutele, pole riigiabi luba vaja. Kui hakkame kompenseerima ettevõtetele eranditega, siis hakkab riigiabi mängima. Kui kompenseeriksime eranditeta kõigile ettevõtetele, siis riigiabi luba poleks vaja," rääkis minister ERR-ile. "Eelkõige tegeleme eraisikutega, et kõik saaks võimalikult lihtsalt ja kiiresti."

Meetme detailid, sealhulgas see, kui suur osa arvest kompenseeritakse, on Aasa sõnul veel lahtised.

"Meil on olukord, kus meetme väljatöötamiseni jõudsime jaanuari lõpus, seega me pole veel kõiges kokku leppinud. Tähtaeg meetme väljatöötamiseks on veebruari esimene pool, siis saame ajaoludest anda teada kaugkütteettevõtetele ja nendega kokku leppida. Tahame jätta ka kaugkütteettevõtetele aega nende meetmete rakendamiseks. Märtsis oleks aga pilt selge," lubas minister.

Kui palju toetusmeede riigile maksma läheb pole samuti veel täpselt selge.

"Kui suur võiks see summa olla, sõltub sellest, kuhu seatakse hinnapiir. Kas hüvitatakse küttearvest 50 protsenti või 80 protsenti. See on suurusjärgus 10-20 miljoni vahel. Skeemi oleme koalitsioonis kokku leppinud, läbirääkimisel on kompensatsioonimäär," selgitas Aas.

Raha meetme rakendamiseks tuleb riigieelarvest, kust see vajalikus ulatuses eraldatakse Keskkonnainvesteeringute Keskusele.