Ida-Virumaal tabas taas tervisesportlast fataalne terviserike

Alutaguse puhke- ja spordikeskusest leiti teisipäeval mehe laip. Kahe kuu jooksul on tegu juba teise keskuse territooriumil avastatud surmajuhtumiga.

Politsei kinnitusel leiti 1. veebruaril Alutaguse puhke- ja spordikeskusest vägivallatundemärkideta 72-aastase mehe surnukeha. "Mehe surma põhjuseks oli terviserike. Politsei ei ole menetlust alustanud, sest ei ole asjaolusid, mis viitaksid kuriteo toimepanekule," sõnas Politsei- ja Piirivalveameti vanempressiesindaja Olga Eskor.

Teadaolevalt on käimasoleval hooajal tegu juba teise juhtumiga, kus Alutaguse puhke- ja spordikeskuse külastajat on tabanud fataalne terviserike. Eelmise aasta lõpus kirjutas ajaleht Põhjarannik sellest, kuidas 1. detsembril leidis juhuslik mööduja staadioni lähedalt surnuna keskealise mehe. Alutaguse puhke- ja spordikeskuse juht Avo Sambla teada oli mees olnud terviseradade püsiklient. "Muidugi võiks öelda, et iga inimene peaks mõistusega asja võtma, aga ega sellised asjad hüüa tulles," ütles Sambla ajalehele Põhjarannik.

Põhjarannik meenutas, et enne seda oli tervisesportlase tee saanud Alutagusel traagilise lõpu 2017. aastal, kui jõulude eel suri rajal 51-aastane suusa- ja rattamaratonide aktiivne osaleja Illart Jool.

Ka teisipäeval surnuna leitud mees oli Avo Sambla kinnitusel keskuse radadel sage külaline.