Viru-Nigula kogudus sai talvekiriku

Kui Virumaa kirikutes peetakse talvel jumalateenistusi tavaliselt pastoraadi- või kogudusemajades, siis Viru-Nigulas muudeti talvekirikuks kiriku käärkamber.

"Ta oli lagunenud ja oli ka vamm põrandas ning on ju teada, et kui vamm on kuskil hoone osas sees, siis see on hoone surm. Ja nüüd on see kogudus nii palju vaeva näinud ja see on korda saanud. Ma olen neile väga tänulik, et nad sellise tööga hakkama said," kiitis koguduse liikmeid Viru-Nigula koguduse õpetaja Margit Nirgi.



Viru-Nigula Püha Nikolause kiriku käärkambri soojaks ja hubaseks muutmise tegi keeruliseks see, et kogudus küsis kaasrahastust Gustav-Adolf-Werki fondist. "Protsessi pikkus ja erinevad instantsid ning see, et Saksamaa alles kogub raha peale seda, kui meil on taotlus tehtud - kõik see hakkas venima ning see tegi projekti keeruliseks. Iseenesest vormiliselt see ei olnud meie jaoks keeruline," rääkis koguduse projektijuht Aili Ilves.

Viru praosti Tauno Toompuu sõnul on oluline, et inimesed tunneksid ennast kirikus mugavalt. "Vanasti tuldi hobuste ja saanidega ja siis olid kasukad seljas, siis see külm ei seganud nii palju. Aga kui tuled kirikusse oma sooja autoga ja seal pead külmetama, siis eks ta teeb olemise ebamugavaks. Inimene ikkagi tahab, et oleks mõnus. Ja ma arvan, et kirikus peab olema mõnus. Sinnamaani, kus meie kõik suured kirikusaalid soojaks saavad, läheb veel natuke aega. Niikaua on need väikesed ruumid väga tähtsad."



Viru-Nigula kiriku käärkambri renoveerimine läks maksma 18 000 eurot.