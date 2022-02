Türgi luure röövis Ukraina territooriumilt vilepuhujast relvaärimehe

Röövitud relvakaupmehe mehe nimi on Nuri Bozkir. Ta on üks vähestest inimesest, kes võis paljastada Türgi valitsuse süstemaatilised rikkumised, kus Ankara saatis salaja relvi sõjapiirkondadesse, teatas Deutsche Welle.

"Türgi riiklik luureagentuur tabas Ukrainas relvamüüja, kellest oli saanud vilepuhuja," ütles eelmisel nädalal Türgi president Recep Tayyip Erdogan.

"Meie luure tuvastas, et see inimene varjas end Ukrainas. Meie luureteenistuse ja suurepärane koostöö partneritega tegid selle vahistamise võimalikuks," lisas Erdogan.

Bozkir andis 2020. aasta lõpus intervjuu Ukraina väljaandele Strana. Intervjuus avaldas Bozkir Türgi salajase relvaveo kohta delikaatseid aspekte. Väidetavalt saatis Türgi relvi Süürias ja Liibüas tegutsevatele sõjalistele rühmitustele.

Bozkiri sõnul ostis ta Ida-Euroopa riikidest relvi seaduslikult ja saatis need siis Türki. Türgi luure saatis relvad siis konflikti piirkondadesse. Lõpuks taotles Bozkir Ukrainas poliitilist varjupaika, kartes, et Türgi võimud pöörduvad tema vastu.

Türgi ja Ukraina valitsused ei vastanud DW kommentaaritaotlustele, mis olid seotud Türgi kohtuvälise operatsiooniga Ukraina territooriumil.

Bozkir pole esimene isik, kes paljastas Türgi võimude osalust salajases relvakaubanduses. 2015. aastal kirjeldas ajakirjanik Can Dündar, kuidas Ankara relvastab Süürias relvarühmitusi. Türgi võimud süüdistasid teda riigireetmises ja mõistsid talle 27 aastat vanglakaristust. Dündar elab nüüd paguluses Berliinis.

Dündar kommenteeris DW-le ka Bozkiri vahistamist. "See on Türgi valitsuse tavaline praktika. Vaigistatakse need, kes võivad riigi mustad teod tuua päevavalgele," ütles Dündar.

Türgi ja Ukraina on viimaste aastate jooksul tugevdanud omavahelist julgeoleku koostööd. Detsembris teatas Kiiev, et Ukraina ja Türgi hakkavad koos tootma uue põlvkonna Anka lahingudroone.