Erdogan pakkus Türgit Ukraina-Vene kriisi lahendamist vahendama

Erdogan ütles pärast neli tundi kestnud kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, et Türgi on valmis tegema kõik oma võimuses, et Ukraina-Vene kriis laheneks.

Lisaks pakkus Erdogan, et Türgi võib võõrustada Venemaa ja Ukraina riigipeade kohtumist.

Erdogan rõhutas ka Türgi toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele.

Zelenski tervitas Erdogani ettepanekut rahukõneluste vahendamise ja võõrustamise kohta.

"Ma tahan tänada president Erdogani tema algatuse eest saada vahendajaks Ukraina ja Venemaa vahel teel sõja lõpetamiseks," ütles Zelenski pärast kohtumist.

"Ukrainas me oleme valmis andma endast parima kõigil platvormidel ja kõigis vormides," lisas ta.

Zelenski ja Erdogan allkirjastasid kohtumisel kahepoolse vabakaubandusleppe ning muid kokkuleppeid.