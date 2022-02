Kliinikumi ravijuht: lühem isolatsiooniperiood on meie jaoks väga oluline

Tingimuseks on, et meedikul pole viimase 24 tunni jooksul esinenud palavikku, haiguse sümptomid on taandumas ning kuni täieliku tervenemiseni kantakse tööl respiraatorit.

Tartu Ülikooli kliinikumi 4500 töötajast on praegu haiguse tõttu kodus 150. Positiivse koroonatesti andvate meedikute arv on viimastel nädalatel aina tõusnud. Varem pole nii suur osa haigla töötajatest korraga isolatsioonis olnud.

"Me oleme suutnud need augud katta, see on keeruline olnud, aga oleme suutnud. Selle tõttu otsus lühendada isolatsiooniperioodi kümnelt päevalt lühemaks on väga oluline meie jaoks," ütles kliinikumi ravijuht Andres Kotsar.

Kotsari sõnul on umbes pooltel isolatsioonis olevatel kolleegidel seitsmendaks päevaks enesetunne hea ja valmisolek tööle tulemiseks. Kuni kümnenda päevani peavad nad kandma tööl FFP-2 respiraatorit.

"Põhjamaade haiglates on isolatsiooni kestust lühendatud isegi viiele päevale juba mitmeid nädalaid varem. Kliinikumis on seitsmepäevane isolatsiooninõue, aga me kaalume ka tõsiselt, et kui isolatsiooni sattuvate kolleegide arv tõuseb järjest, isolatsiooni lühendamist viiendale päevale," ütles Kotsar.

Ka lõuna regiooni päästekomandodes ja politsei-ja piirivalveametis on haiguslehel olijaid tavapärasest rohkem, iga päev tuleb teateid uutest koroonapositiivsetest ning tuleb teha ümberkorraldusi. Neis valdkondades terviseamet veel isolatsiooni lühendada ei plaani.

"See 10 päeva inimene ikka võib nakkusohtlik olla, küsimus ongi selles, et kuidas ta sellel järelejäänud perioodil oskab (riski) maandada nii, et teisi ohtu ei seaks. Tervishoiupersonal oskab kaitsta, näeb ette ohukohti, teab, milliseid asju tohib teha ja milliseid mitte. Ei vaja kõrvalt nõustamist. Kui me vaatame seda protsessi suurena, siis see on kõige loogilisem esimene samm," ütles terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma.

Küsimusele, kas tema hinnangul võiks ka teised riigiametid või ettevõtted samamoodi lühendada seda isolatsiooniaega, vastas Andres Kotsar, et see oleks kindlasti kaalumist väärt. "Aga haiglate puhul on tõesti see, et meie toimimise järjepidevus on väga oluline. Me ei saa jätta inimesi abita," ütles ta.