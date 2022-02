Helsingis jätkuvad reedel alanud piirangutevastased protestid

Soome pealinnas on laupäeval oodata liiklustakistusi, sest piirangutevastased protestijad on lubanud oma eilset väljaastumist jätkata.

Helsingis osales reedesel protestil umbes 2000 inimest. Politsei vahistas 55 protestijat, kes parlamendihoone ees liiklust blokeerisid ja esitasid eri nõudmisi, sealhulgas odavamat kütust ja valitsuse tagasiastumist.

Protesti organiseerijad on lubanud kasutada kodanikuallumatuse taktikat, et valitsus lõpetaks kõik koroonapiirangud. Soome valitsus otsustas kolmapäeval, et veebruari keskpaigast loobutakse suuremast osast piirangutest.

Laupäeva õhtul teatas Helsingi politsei, et meelavaldajate tõttu on katkenud liiklus parlamendihoone juures. Kella poole seitsme ajal teatas politsei, et lõpetab meeleavalduse ja käsib inimestel parlamendihoone eest lahkuda.