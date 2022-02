Scholz kaitses Berliini poliitikat Ukraina suhtes

Saksamaa kantsler Olaf Scholz andis pühapäeval intervjuu ajalehele Washington Post, kus ta väitis, et Berliin järgib rangeid relvaekspordi kriteeriume. Scholz lubas siiski ühtset ja kiiret vastust, kui Venemaa peaks tungima Ukrainasse.

Scholz kohtub esmaspäeval Valges Majas USA presidendi Joe Bideniga, kus riigijuhid arutavad Ukraina kriisi küsimust.

Scholzi sõnul on Saksamaa Ukraina suurim majanduslik toetaja. Ta lisas, et Berliin on viimase seitsme aasta jooksul toetanud Ukrainat 1,75 miljardi euroga.

Saksamaa koalitsioonilepingus on kirjas piirav relvaekspordipoliitika. Kantsleri sõnul järgib Berliin seetõttu rangeid kriteeriume relvade ekspordil kriisipiirkondadesse. "Saksamaa kaitse-eelarve on mandri-Euroopas suurim. Me panustame NATO reageerimisjõududesse tuhandete sõduritega," ütles Scholz.

Scholz sõidab järgmisel nädalal Venemaale ja kohtub 15. veebruaril Vladimir Putiniga. Ajaleht uuris, milline on Scholzi sõnum Putinile.

"Kui Venemaa sekkub Ukrainasse oma sõjaväelastega, on sellel kõrge hind," vastas Scholz.

Washington Post uuris Scholzilt, kas Saksamaa üritab vähendada ka energiasõltuvust Venemaast. "Saksamaa alustab energiatootmise täielikku moderniseerimist. Aastaks 2045 ei sõltu me enam fossiilkütuste impordist, toetume siis lihtsalt taastuvatele ressurssidele," väitis Scholz.

"Saksamaa suurendab tuule- ja päikeseenergia kasutamist ning laiendab vesiniku kasutamist tööstuses," lubas Scholz.

Majandusminister Robert Habeck ütles samuti laupäeval, et riik peab vähendama sõltuvust Venemaa maagaasist.