Pensionile suunduv Kuressaare politseikoer Kutt annab ametikohustused üle Zorrole

Esmaspäeval kohtusid esimest korda kaks tulevast kolleegi - Zorro ja Maru. Marul on politseistaaži Saaremaal juba seitse aastat ja Zorrol oli esmaspäeval päris esimene tööpäev, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kutsikas saab mõne päeva pärast alles kahe kuu vanuseks, aga peab juba kooli minema.

"Ta hakkab sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuses käima põhikursusel ja hakkab õppima patrullkoera ülesandeid ehk jäljeajamist, inimese otsimist metsast. Need saavad põhiülesanded olema, samamoodi kuulekus. See, kas ja mis tal tuleb lisaeriala, selgub nii koerajuhi kui ka koera arengu käigus," selgitas Kuressaare politseijaoskonna vanemkoerajuht Silvar Rattas.

"Suuremas plaanis on praegu mõte see, et teeme temast inimeseotsija koera, kui on materjali. Hakkab meil eksinud ja kadunud inimesi otsima," rääkis Kuressaare jaoskonna koerajuht Anti Adoson.

Samas oli esmaspäeval viimane tööpäev Kuressaare politseikoeral Kutil, kes aga viimasel tööpäeval väljakutsel oli ja pildile ei pääsenud.

Kuigi politseikoertel on väga eriskummalise nimega staatus teenistuses, nimelt liigituvad nad erivahendite lahtrisse, on nad olulised abilised - kes otsib aineid, kes püüab pätte, kes otsib kadunuid inimesi.

Endisest piirivalvurist Adosonist sai esmaspäevast ka koerajuht. "Zorroga me elame koos, õpime koos, teeme trenni koos, sööme koos, magame koos," ütles Adoson.

Kokku on Eesti politseis üle riigi ligi 70 politseikoera, kes nii toidu kui ka koera eluoluks vajalike vahendite ja ka mänguasjadega riigi ülalpidamisel. Keskmine politseistaaž on ühel politseikoeral umbes kaheksa aastat.