Kanada kohus keelas protestijatel autodega signaalitamise

Kanada politsei konfiskeeris Ottawas tuhandeid liitreid kütust, mis on osa 11 päeva kestnud valitsuse kehtestatud koroonapiirangute vastase meeleavalduse lõpetamisest.

Ottawa politseiülem Peter Sloly ütles esmaspäeval, et meeleavaldus on muutunud blokaadideks. Kui esimesel nädalavahetusel oli kohal 3000 veoautot ja 10-15 000 meeleavaldajat, siis teisel nädalavahetusel oli politsei andmeil kohal 1000 veoautot ja 5000 meeleavaldajat.

"Palume ressursside suurendamist järgmise 72 tunni jooksul," ütles Sloly.

"Vabaduse kolonn" oli algselt piiriületajatest autojuhtide vaktsiinikohustuse vastane meeleavaldus, kuid see kasvas suuremaks meelsuse näitamiseks peaminister Justin Trudeau valitsuse kehtestatud koroonapiirangute suhtes.

Trudeau ilmus esmaspäeval esimest korda avalikkuse ette peaaegu nädalase vaheaja järel pärast nakatumist koroonaviirusega.

Erakorralisel istungil parlamendil ütles Trudeau, et protest peab lõppema. "See on lugu riigist, mis läbis pandeemia ühtsust näidates. Mõned inimesed karjudes ja svastikat lehvitades ei defineeri, kes kanadalased on," ütles Trudeau.

Peaminister lahkus turvakaalutlustel Ottawast koos perekonnaga teadmata asukohta, kui kolonn saabus linna.

Kanadalased on järginud valitsuse kehtestatud meetmeid ja ligi 79 protsenti rahvastikust on teinud kaks vaktsiinidoosi. Viimaste küsitluste kohaselt on aga rahulolematus piirangute suhtes kasvanud, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Kohus andis ajutise korralduse peatada autosignaalide kasutamise Ottawa kesklinnas. 10 päeva kestva korralduse aluseks on kesklinna elanike vastav palve, kes peavad toimuvat oma elukeskkonda ohustavaks.

Mõne elaniku akendel on ka sildid, mis kutsuvad protestijaid koju minema ja nimetavad vaktsiine elupäästjaks.

Ottawa politseiülema asetäitja Steve Bell ütles, et politsei on saanud teistelt korrakaitseagentuuridelt lisajõudu, kuid sellest ei piisa. Linnapea Jim Watson palus lisajõudu peaministrile saadetud kirjas. "Okupatsioon on muutunud agressiivseks ja meie naabruskondi vihkavaks. Inimesed elavad hirmus," selgitas Watson.

Ottawa kesklinna Metcalfe'i tänava lõik, kus asuvad parlament, keskpank ja valitsuse hooned, on muutunud laagripaigaks. Veokid, autod ja traktorid on pargitud üksteise kõrvale ja järele, nende peal on plakatid, mis kritiseerivad kõike alates vaktsiinidest ja lõpetades süsinikumaksuga.

Politsei andmeil on hästi organiseeritud tarneahel aidanud protestijatel seni kohal püsida. Peamine rahastus tuleb USA-s elavatelt toetajatelt.

Facebook-i emafirma Meta Platforms teatas, et on kõrvaldanud kümneid gruppe, lehekülgi ja kontosid, mis õhutavad tagant protestiaktsiooni Kanadas, kuid mille taga on spämmijad ja petised.

"Viimase nädala jooksul oleme kõrvaldanud gruppe ja lehekülgi, mida juhivad spämmijad, kes kasutavad solvavat taktikat inimeste eksiteele juhtimiseks," ütles Meta pressiesindaja Margarita Franklin.