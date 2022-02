Ottawas on meeleavalduse tõttu eriolukord

Ottawa politsei teatel on pärast kaks nädalat kestnud veokijuhtide koroonapiirangute ja vaktsineerimiskohustuse vastasel meeleavaldusel paigale jäänud "sihikindlad" meeleavaldajad. Tuhandetest meeleavaldajatest on vahistatud umbes kaks tosinat.

Ottawast umbes 740 miili (1190 km) kaugusel avati teisipäeval osaliselt taas Kanada kõige aktiivsem piiripunkt, mille protestijad varem blokeerisid.

Solidaarsusest Ottawa elanikega blokeerisid mõned veokid esmaspäeva õhtul Ambassadori silla, sundides sõidukeid tegema pikki ümbersõite. Sild üle Detroidi jõe on oluline kaubandusühendus Kanada ja USA vahel. Iga päev liigub seda mööda üle 40 000 inimese ja 323 miljoni dollari väärtuses kaupu.

Kuigi meeleavaldus on olnud enamasti rahumeelne, väljendas politsei muret paremäärmuslaste retoorika pärast. Protestidega seoses on algatatud ligi 80 kriminaaluurimist.

Umbes sajas "Vabaduse kolonni" (Freedom Convoy) sõidukis on ka lapsed, kes võivad päevi kestva müra, bensiiniaurude ja puuduliku hügieeni tõttu ohtu sattuda, teatasid võimuesindajad.

Väidetavalt rünnati üht ametnikku, kui ta üritas protestiautost kütust konfiskeerida.

Politsei uurimise all olevate juhtumite hulka kuuluvad väidetavad vihakuriteod ja varakahju.

60 ärigruppi USAst ja Kanadast on nõudnud blokaadi lõpetamist.

Ottawa elanikud on protestidest väsinud. "Me oleme kõik väsinud," ütles elanik Marika Morris. "Neil pole õigust meid pantvangi võtta."

Kesklinnas pargitud sajad veoautod ja meeleavaldajate kogunemised on sundinud ettevõtteid sulgema.

Meeleavaldus sai alguse 9. jaanuaril Kanada lääneosas, kui veoautojuhid protestisid reegli vastu, mis kohustab neid USA-Kanada piiri ületamiseks Covid-19 vastu vaktsineerima. Meeleavaldused on aga muutunud vihaseks protestiks paljude Covid-19 piirangute ja Trudeau valitsuse vastu üldiselt.

Meeleavaldused on levinud ka teistesse Kanada linnadesse, sealhulgas Torontosse ja Vancouverisse. Toetusmiitingud on toimunud Uus-Meremaa pealinnas Wellingtonis ja Austraalias Canberras.

Kanada Alberta provints teatas teisipäeval, et osa selle Covidi piiranguid, sealhulgas vastuoluline vaktsiinipass, tühistatakse alates südaööst. Esmaspäevast lõpeb ka kooliõpilaste maskinõue.

Alberta peaminister Jason Kenney eitas, et see samm on vastus veokijuhtide protestidele. "Me ei saa kunagi teha täielikku arvutust piirangute põhjustatud valu ja raskuste ulatuse kohta," ütles Kenney.