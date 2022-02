Saakašvili: salakohtumiste tõttu ei tunnustanud Minsk Abhaasia iseseisvust

Gruusia endine president Mihheil Saakašvili väitis kohtus, et pidas Londonis salajasi läbirääkimisi Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenkoga. Saakašvili väidab, et veenis siis Lukašenkot mitte järgima Venemaa eeskuju Abhaasia ja Lõuna-Osseetia iseseisvuse tunnustamisel.

Saakašvili ütles 9. veebruaril kohtus, et arutas Lukašenkoga Londonis Abhaasia ja Lõuna-Osseetia tunnustamise küsimust neljal erineval korral. Saakašvili ei täpsustanud, millal need kohtumised toimusid, vahendas Rferl.

"Kohtusin Lukašenkoga neli korda salaja Londonis. See on esimene kord, kui ma sellest avalikult räägin. See oli saladiplomaatia. Lukašenko ei tunnustanud Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat minu Londoni-reiside tõttu," väitis Saakašvili.

Saakašvili oli Gruusia president aastatel 2004-2013. Nüüd on ta kohtu all, teda süüdistatakse omastamises. Saakašvili eitab süüdistusi ja väidab, et need on poliitiliselt motiveeritud.

Moskva tunnustas Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat iseseisvate riikidena pärast viis päeva kestnud Vene-Gruusia sõda 2008. aasta augustis. Vene väed tegutsevad nüüd mõlemas piirkonnas.

Esmaspäeval vihjas Lukašenko intervjuus Kremli-meelsele ajakirjanikule Vladimir Solovjovile, et võib tunnustada Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat.