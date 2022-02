Saksamaa saatis Helsingi ja Tallinna vahele kaks miinilaeva

Saksamaa on saatnud Tallinna ja Helsingi vahele kaks miinilaeva, mille abil saab tõrjuda Venemaa sõjalisi operatsioone mõlema riigi rannikule või sulgeda terve Soome lahe, kirjutab väljaanne Ilttalehti.

Sakslaste miinijahtijad FGS Fulda ja FGS Datteln asuvad lähemal Soome rannikule kui Eestile, hetkel on need Porkkala neeme lähistel märgib leht. Tegemist on Soome lahe kõige kitsama kohaga.

Mõlemad miinilaevad on valmistatud mittemagnetilisest terasest ning need on võimelised nii meremiine veeskama kui ka mereteid miinidest puhastama.

Iltalehti teatel on eri sõjalistest allikatest pärit info kohaselt Soomel, Eestil ja NATO-l ühine plaan sõja- või kriisiolukorras Soome lahe põhja- ja lõunaranniku kaitsmiseks

Soome on saatnud ka oma sideohvitseri Poolasse Szczecinis asuvasse NATO Läänemere peakorterisse.

Ilttalehti märgib, et juba enne Teist maailmasõda oli Soomel ja Eestil ühine operatiivplaan kogu mereliikluse kontrollimiseks Soome lahes. Lahe mineerimine on endiselt peamine moodus Soome lahe sulgemiseks ning Venemaa sõjaliste operatsioonide takistamiseks näiteks Ahvenamaa, Soome või Eesti ranniku vastu.