USA taotleb Hondurase ekspresidendi väljaandmist

Ameerika Ühendriigid on esitanud Hondurase valitsusele palve vahistada ja anda välja endine president Juan Orlando Hernandez, teatas Hondurase valitsuse allikas. Politsei on poliitiku maja ümber piiranud.

Juan Orlando Hernandez lahkus ametist 27. jaanuaril. USA taotluse peab heaks kiitma Hondurase ülemkohus.

USA taotluse üle on spekuleeritud mitu kuud, kuna New Yorgi kohtus oli 2019. aastal narkootikumidega kauplemises süüdistatavana presidendi vend.

Hernandezi on mitteametlikult kahtlustatud koostöös narkokaubitsejatega, ta on tagasi lükanud väited, et tema poliitilise tõusu hooandjaks oli narkootikumidega saadud tulu.

Hondurase uueks presidendiks vannutati jaanuaris Xiomara Castro.

Juan Orlando Hernandez ei ole seni teadet kommenteerinud, kuid ta on alati eitanud seotust narkokaubitsejatega. USA saatkond Tegucigalpas ei ole samuti vahistamistaotlust kommenteerinud.

Hondurase välisministeerium teatas varem, et USA saatkond on esitanud taotluse Hondurase poliitiku vahistamiseks. Ministeerium ei avalikustanud poliitiku nime, kuid Hondurase asepresident Salvador Nasralla kinnitas AP-le, et tegemist on ekspresidendi Hernandeziga, vahendab ajaleht Washington Post.