USA mõistis Hondurase ekspresidendi Hernandeze 45 aastaks vangi

New Yorgi kohus mõistis kolmapäeval Hondurase ekspresidendi Juan Orlando Hernandeze 45 aastaks vangi sadade tonnide kokaiini USA-sse toimetamisele kaasa aitamise eest.

Märtsis mõistis New Yorgi kohus Hernandeze süüdi kõigis kolmes talle esitatud süüdistuspunktis - kokaiini USA-sse toimetamise vandenõus, automaatide ebaseaduslikus kandmises ja kasutamises ning automaatide omamises osana "kokaiini importimise vandenõust".

Hernandez anti 2022. aastal USA-le välja, olles väidetavalt aidanud smugeldada 500 tonni peamiselt Colombiast ja Venezulast pärit kokaiini Hondurase kaudu Ühendriikidesse vastutasuks miljonitesse dollaritesse ulatuva altkäemaksu eest.

Hernandez on ise väitnud, et on süütu. Advokaatide sõnul kavatseb ta kohtuotsuse vaidlustada.

Riigipeana tegi Hernandez tihedat koostööd USA ekspresidendi Donald Trumpi administratsiooniga, pälvides Washingtoni kiituse tema valitsuse töö eest uimastite konfiskeerimisel ja võitluses organiseeritud kuritegevusega.

Hernandez kujutas end oma ametiajal USA uimastisõja liitlasena, aidates välja anda mitmeid narkoparuneid.

Washington isegi toetas tema tagasivalimist 2017. aastal, hoolimata põhiseaduses sätestatud ühe ametiaja piirangust ja süüdistustest valimispettuses.

USA prokuröride sõnul muutis ekspresident Hondurase narkoriigiks, kaasates sõjaväe, politsei ja tsiviilisikud Ühendriikidesse suunduvasse narkokaubandusse.

Väidetav Hernandeze kaasosaline Geovanny Fuentes Ramirez mõisteti 2022. aasta veebruaris eluks ajaks vangi ja talle määrati 151,7 miljoni dollari suurune rahatrahv.